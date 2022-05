Comunicado de prensa de Business Wire: Global Cement and Concrete Association

La Asociación Mundial de Productores de Cemento y el Hormigón (GCCA) ha dado a conocer hoy las seis primeras startups que contarán con el apoyo de sus miembros en el marco del primer "Open Challenge" (Desafío abierto) de Innovandi en la carrera hacia el objetivo de cero emisiones para 2050.

Las seis empresas emergentes, elegidas entre más de 100 participantes en el "Open Challenge", proceden de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia y Países Bajos. A partir de ahora, colaborarán con empresas cementeras líderes mundiales para ayudar a impulsar la innovación en el sector y formarán parte de consorcios formales para seguir probando, desarrollando e implantando sus tecnologías innovadoras.

Uno de los principales aspectos destacados del sector es el desarrollo de la tecnología y la implementación de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), con CarbonOrO, MOF Technologies y Saipem entre las nuevas empresas que respalda la industria. Los miembros de la GCCA se han comprometido a pasar de tener decenas de proyectos piloto y anuncios ya en marcha a disponer de 10 plantas de captura de carbono a escala industrial para 2030, como parte de la histórica Hoja de Ruta Net Zero, anunciada en octubre de 2021. Hablar de CCUS implica una serie de tecnologías y métodos que "capturan" el CO2 de grandes fuentes, como en la generación de energía industrial. A continuación, este CO2 se utiliza in situ o se comprime y transporta para ser utilizado o almacenado en otro lugar.

Carbon Upcycling Technologies y Fortera utilizan el CO2 capturado para fabricar cemento y materiales derivados del cemento con bajas emisiones de carbono. La otra startup confirmada es Coomtech, una empresa británica que ha desarrollado una tecnología de secado de bajo costo que utiliza la energía cinética creada por la gestión del aire turbulento.

Con la creación de seis consorcios, se contribuirá a acelerar el desarrollo de tecnologías que reduzcan o eliminen el carbono en toda la cadena de valor del cemento y el hormigón. Cada consorcio está formado por una empresa emergente, con su respectiva tecnología pionera, en la que participan entre tres y ocho empresas cementeras, con 16 empresas miembros de la GCCA implicadas en los seis consorcios dedicados a la innovación.

Thomas Guillot, director ejecutivo de la GCCA, comentó: "Es una gran satisfacción ver cómo el sector se une para apoyar a estas nuevas empresas innovadoras en su andadura. Nuestros miembros quedaron muy impresionados por su ambición de ser piezas clave de la solución climática. El programa es otro gran avance hacia el fomento de la innovación para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones".

"A medida que aumenta la necesidad de comunidades resistentes y sostenibles para apoyar a una población mundial cada vez mayor, el cemento y el hormigón serán esenciales para proporcionar la infraestructura y los edificios que la sociedad necesita. Conseguir un hormigón sin emisiones depende de que varios grupos desempeñen su papel, y como industria miramos hacia fuera y hacia dentro, para ver cómo empresas emergentes como estas pueden apoyar nuestros objetivos".

"Para alcanzar el objetivo de cero emisiones en todo el mundo para 2050, también necesitamos involucrar y apoyar a las futuras generaciones que contribuyen con ideas innovadoras y energía a la industria. En la GCCA, identificamos y convocamos la investigación y el desarrollo con gran potencial y ofrecemos nuestro apoyo mediante la orientación y la colaboración eficaz".

Estas jóvenes startups son la futura generación que ayudará a acelerar el progreso de la industria y, como acelerador de la campaña "Race to Zero" de las Naciones Unidas, la GCCA seguirá apoyando el desarrollo innovador para lograr un hormigón totalmente sin emisiones en todo el mundo.

Los miembros de cada consorcio colaboran para desarrollar sus tecnologías con vistas a una jornada de demostración, prevista para finales de 2022. La GCCA colaboró con Techstars, la red mundial que ayuda a los emprendedores a triunfar, en la identificación de las empresas de nueva creación para el desafío. Para saber más sobre el programa Innovandi, visite https://gccassociation.org/innovandi/.

Acerca del Innovandi Open Challenge

Presentado en 2021, el Open Challenge forma parte del compromiso de la industria por alcanzar el objetivo de cero emisiones. Esta primera edición ofrece una plataforma para que las startups impulsen la innovación en los sectores del cemento y el hormigón. El Open Challenge se centra en el desarrollo de tecnologías de captura y calcinación de carbono, así como en la mejora del uso del carbono en la cadena de suministro de la construcción y en el proceso de reciclaje del hormigón. Al asociarse con las empresas de nueva creación, los miembros pondrán a su disposición sus recursos globales y el apoyo que necesitan para crecer y perfeccionar sus productos.

Las startups preseleccionadas que aún no han formado consorcios formales reciben el asesoramiento de la GCCA para ayudarles a desarrollar sus tecnologías. Está previsto el anuncio de otros consorcios en el transcurso de las próximas semanas.

Además de los consorcios formales, el Open Challenge ha motivado que dos miembros de la GCCA (Cementos Argos y Holcim) apoyen a Minus Materials como socios industriales en la subvención ARPA-E del Departamento de Energía de Estados Unidos por valor de 3 millones de dólares.

Las seis empresas preseleccionadas son:

-- CarbonOrO (Países Bajos) Tecnología de captura de carbono que utiliza una amina bifásica exclusiva con un menor gasto para la captura. Con el apoyo de CEMEX, Holcim, SCG, Titan Cement, UltraTech Cement y Votorantim Cimentos.

-- Carbon Upcycling Technologies (Canadá) Mediante un proceso patentado que requiere poca energía, Carbon Upcycling Technologies activa químicamente y captura el CO2 de los materiales de desecho sólidos para producir una serie de materiales cementantes complementarios, con el fin de crear cemento y hormigón con bajas emisiones de carbono. Con el apoyo de Cementos Argos, CEMEX, CRH, Holcim, Shree Cement y Taiheiyo.

-- Coomtech (Reino Unido) Coomtech ha desarrollado una tecnología de secado de bajo costo y energía que utiliza una gestión de aire turbulento, que crea energía cinética para eliminar la humedad. Una planta de Coomtech, que revoluciona un proceso centenario, puede reducir las emisiones de CO2 en una proporción equivalente a la de más de 600 000 árboles maduros al año, con un funcionamiento un 75 % más barato. Con el apoyo de Buzzi Unicem, CRH, JSW Cement y UltraTech Cement.

-- Fortera (EE. UU.) La tecnología de Fortera captura las emisiones de CO2 de las cementeras y las combina con calcio para obtener carbonato de calcio reactivo. Es estable en forma de polvo seco y sus propiedades cementantes se activan cuando se humedece. Con el apoyo de Cementos Argos, CRH, Holcim, JSW Cement, Taiheiyo Cement y Ultratech Cement.

-- MOF Technologies (Reino Unido) La tecnología de captura de carbono Nuada utiliza materiales metal-orgánico estructurados (MOF, por sus siglas en inglés) para proporcionar una eliminación de CO2 energéticamente eficiente con un costo muy inferior al de las aminas convencionales. Con el apoyo de Buzzi Unicem, Cementir Holding y HeidelbergCement.

-- SAIPEM (Italia) Saipem ha desarrollado una tecnología de captura de carbono revolucionaria que utiliza una solución acuosa de carbonato no volátil catalizada por enzimas que no requiere ni produce productos tóxicos. El proceso puede capturar las emisiones posteriores a la combustión directamente desde fuentes industriales, como las chimeneas, utilizando el calor residual de poca intensidad para impulsar el proceso. Con el apoyo de Buzzi Unicem, Cementir Holding, Cementos Molins, CEMEX, GCC, Holcim, Titan Cement y Votorantim Cimentos.

Declaraciones de apoyo

Startups

Jan Hoppenbrouwers, copropietario y director de ventas y marketing de CarbonOrO"Aunque se habla mucho de CCUS, a nivel mundial solo existen hasta ahora un número limitado de proyectos de ensayo activos. La falta de tiempo nos hace pensar en ello. Los miembros de la GCCA y los esfuerzos conjuntos de sus consorcios reúnen todas las características para cambiar esta situación. Se lo agradecemos".

Natalie Giglio, asociada de desarrollo empresarial, Carbon Upcycling Technologies"En Carbon Upcycling hemos desarrollado una tecnología novedosa que utiliza el CO2 como recurso y no como residuo para la industria del cemento. Al utilizar materiales de desecho locales y abundantes y el CO2 directamente de los hornos de cemento, permitimos la circularidad dentro de las cadenas de suministro locales. Participar en el Innovandi Open Challenge nos brinda una plataforma para llevar nuestra tecnología lista para ser desplegada y acelerar su marcha hacia la comercialización global".

Chris Every, director comercial y fundador de Coomtech"Como empresa joven que busca establecer una tecnología nueva y de carácter revolucionario, no suele existir ningún atajo para llegar a los sectores objetivo o a los clientes a los que se quiere informar y demostrar su capacidad. Hay que desarrollar y enriquecer cada perspectiva de forma individual. El Innovandi Open Challenge combina un riguroso proceso de revisión con el acceso al poder conjunto de los mayores actores mundiales del mercado de los cementos. Gracias al Challenge, los que hemos conseguido superar la evaluación, tenemos un acceso directo único y muy valioso a nuestros posibles mercados y usuarios de la tecnología. Estamos encantados y orgullosos de haber sido seleccionados como socios del consorcio en el Innovandi Open Challenge y entusiasmados por comenzar la fase de ejecución, con la contribución de Coomtech a una industria del cemento más limpia y rentable".

Ryan Gilliam, director ejecutivo de Fortera"Estamos sumamente satisfechos de que nuestra tecnología haya sido elegida por el Innovandi Open Challenge para colaborar con la industria. Fortera ha desarrollado un proceso para fabricar un cemento rentable y con bajas emisiones de carbono en un momento en el que se necesitan urgentemente soluciones con cero emisiones. Estamos deseando colaborar con los socios de la GCCA para promover alternativas respetuosas con el clima que ofrezcan un costo y rendimiento similar al del cemento Portland y, al mismo tiempo, capturen el carbono en el entorno construido".

Dr. Conor Hamil, codirector ejecutivo de MOF Technologies"Hemos desarrollado un sistema de captura de carbono que supera las tradicionales barreras de adopción de la energía y el costo, por lo que estamos encantados de trabajar con los miembros de la GCCA para llevar nuestra tecnología al campo. Nuestra tecnología de captura de carbono Nuada ha sido diseñada para ofrecer la separación ultraeficiente de CO2 necesaria para superar estas barreras, permitiendo a nuestros socios alcanzar sus objetivos de cero emisiones. Por eso nos entusiasma participar en el Innovandi Open Challenge y desempeñar nuestro papel en la descarbonización de la cadena de valor del hormigón".

Saipem"Saipem se enorgullece de suscitar el interés de los miembros de la GCCA por su exclusiva tecnología de captura enzimática de carbono. A través del programa de innovación abierta de la GCCA se contribuye de forma positiva a acelerar la adopción de las tecnologías de captura de carbono. SAIPEM trabajará con los miembros del consorcio GCCA para mejorar la huella medioambiental y energética de las tecnologías tradicionales de captura de carbono. El objetivo es ayudar al sector del cemento a descarbonizar sus operaciones de forma competitiva e influir de forma positiva en muchos otros sectores industriales en los que esto resulta difícil. Este reconocimiento confirma aún más el papel de liderazgo de Saipem en el sector CCUS, donde la empresa tiene las competencias, habilidades, activos y tecnologías para servir a toda la cadena de valor".

