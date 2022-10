Comunicado de prensa de Business Wire: Global Processing Services

Global Processing Services ("GPS"), una de las plataformas tecnológicas de pagos más importantes del mundo, ha anunciado el nombramiento de Kim Ohlrogge como directora de producto.

Desde este mismo momento, Kim lidera el equipo global de productos de la compañía y se centrará en acelerar el plan estratégico de productos de GPS, impulsando la innovación en el procesamiento de pagos de emisores de "próxima generación" para las instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera de todo el mundo, y apoyando la expansión de la compañía hacia nuevos mercados internacionales. La Sra. Ohlrogge se suma al equipo de dirección ejecutiva de GPS y repartirá su tiempo entre Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania).

Recientemente ocupó el cargo de vicepresidenta sénior de producto en Nexi/Nets Group en Alemania, donde dirigió la estrategia de pagos y la innovación, centrándose en la simplificación del proceso de pagos para las empresas y los consumidores europeos.

Ohlrogge aporta a GPS más de dos décadas de experiencia en pagos, comercio electrónico y servicios financieros, tanto a nivel de emisor como de adquirente, tras haber desempeñado cargos de responsabilidad en empresas de gran crecimiento en Estados Unidos y Europa, como TSYS y Digital River, y haber realizado labores de consultoría con distintos organismos del sector.

"Kim es una persona realmente excepcional que tiene una perspectiva única en el sector de los pagos globales al haber desarrollado su actividad tanto en el lado de la adquisición como en el de la emisión", señaló Kevin Schultz, director ejecutivo de GPS. "Su profundo conocimiento de los pagos y su amplia experiencia internacional serán extremadamente valiosos para nuestro equipo a medida que aceleramos la evolución de nuestra oferta de productos para satisfacer las necesidades en rápido crecimiento de nuestros clientes globales heterogéneos y nos expandimos a nuevos países".

Kim Ohlrogge, directora de producto de GPS, declaró: "Tras pasar la mayor parte de mi carrera en el sector de los pagos me apasiona destrabar el potencial de la nueva tecnología vanguardista para mejorar la velocidad, la facilidad y la seguridad del proceso de pagos para las empresas y los consumidores".

"Estoy encantada de unirme al equipo con el amplio cometido de avanzar en este plan de productos centrados en el cliente de GPS, priorizar nuestras inversiones tecnológicas y aumentar la experimentación para ver cómo podemos seguir revolucionando el futuro de los pagos".

El nombramiento de Kim se produce tras el reciente anuncio de GPS de asociarse con Featurespace, el principal proveedor mundial de análisis de conductas adaptativas para la detección de fraudes y la gestión de riesgos, con el fin de crear una solución de mitigación de fraudes en el procesamiento de emisores líder en el mercado.

