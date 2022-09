Comunicado de prensa de Business Wire: Globee® Awards

The Globee® Awards, organizador de los primeros programas de premios empresariales y listas de clasificación de empresas del mundo, ya está aceptando nominaciones de todas partes del mundo para los premios anuales Business Excellence Awards.

Más información sobre los premios Globee Business Awards y cómo nominar aquí: https://globeeawards.com/business-awards/.

El codiciado programa de premios anuales Globee® Business Excellence Awards reconoce y honra a los mejores del mundo el rendimiento organizacional, productos y servicios, innovaciones, equipos de ejecutivos y gerentes, mujeres profesionales y el mundo de los negocios, casos de estudio e implementaciones exitosas, comunicaciones, relaciones públicas y campañas de marketing, gestión de productos, sitios web, blogs, documentos técnicos, videos, publicidades, creatividad, programas de socios y programas de satisfacción del cliente en cada una de las principales industrias del mundo.

Individuos y organizaciones de cualquier lugar del mundo pueden enviar nominaciones para el reconocimiento de logros locales, regionales o por país.

Aquí se mencionan los ganadores de años anteriores: https://globeeawards.com/business-awards/winners/

Un panel de jurados de todo el mundo integrado por ejecutivos y profesionales que representan a un amplio espectro de industrias elegirá los ganadores, que serán premiados en una ceremonia que contará con la asistencia de los finalistas, los ganadores, los miembros del jurado y colegas de la industria de todas partes del mundo.

Expertos de la industria y usuarios finales o consumidores de los productos y servicios pueden participar en el proceso de calificación. Más detalles para registrarse como experto de la industria y ayudar como jurado disponibles en https://globeeawards.com/business-awards/#judge

Acerca de los premios Globee Awards

Los premios Globee Awards se otorgan en nueve programas y competiciones: American Best in Business Awards, Business Excellence Awards, CEO World Awards® - Leadership Awards, Cyber Security World Awards®, Disruptor Company Awards, Golden Bridge Awards®, Information Technology World Awards®, Ventas, Marketing, Customer Success & Operations Awards y Women World Awards®. Más información sobre los premios Globee Awards en https://globeeawards.com

