Comunicado de prensa de Business Wire: GN CORPORATION

La estenosis uretral, que bloquea el paso de orina desde la vejiga en los hombres, podría ser resuelta por el tratamiento celular BEES-HAUS, un novedoso método autólogo basado en células de la mucosa bucal según lo informó el Dr. Akio Horiguchi, un urólogo eminente. Él confirmó la fácil reproducibilidad en Japón, y el injerto celular en el sitio del daño uretral y la cicatrización, el paso esencial para evitar la recaída de la estenosis. El Dr. Dmitriy Nikolavsky (Hospital Universitario Upstate, Nueva York), que investiga la estenosis uretral, alabó esta proeza. El Dr. Suryaprakash Vaddi, que informó el resultado clínico exitoso de BEES-HAUS en seis pacientes, fue el moderador de su presentación en el XVII NCRM NICHE 2022, encuentro internacional de medicina regenerativa, copatrocinado por el Hospital Edogawa.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221023005125/es/

Dr. Shojiro Katoh, President, Edogawa Hospital & Jinseisha-Social welfare trust, and Dr. Akio Horiguchi with "Nyodokyosakusho" a book by Dr. Horiguchi, in the new annex with a high-tech biomaterial lab, cell culture and tissue engineering R&D facility. They both share their commitment to make Edogawa Hospital not only an institute for advanced treatment to patients with urethral stricture but also a medical research, technology and clinical skills propagation center. To the existing three tomotherapy units & MRIdian, adding of BNCT system, an accelerator-based neutron production unit with lithium as target, will make the hospital, a global hub of advanced care in oncology domain. Clinical trials for Breast cancer with BNCT are to start in the near future. With convenient access to both Narita and Haneda International airports, Edogawa hospital is preferred by foreign patients and further strengthening of support systems to cater to inbound medical tourism is underway says Dr. Katoh. (Photo: Business Wire)

Entre las recaídas, se informa la incidencia de la estenosis uretral masculina que aumenta después de los 55 años, a pesar de los diversos métodos de tratamiento, tales como uretrotomía endoscópica mínimamente invasiva o dilatación y uretroplastía quirúrgica invasiva con parche de mucosa bucal. Un novedoso armazón de polímero desarrollado por científicos japoneses ayudó al alivio exitoso de la estenosis uretral a través del injerto celular por medio del tratamiento celular BEES-HAUS. Con la reconfirmación del injerto celular, tanto de manera morfológica como inmunohistoquímica, el Hospital Edogawa se está preparando para un trabajo mayor y los datos presentados en AUA 2022 ya se han aceptado para su publicación en la Stem Cell Reviews and Reports. JBM Inc., los colaboradores a los que se les otorgó una patente en Japón para BEES-HAUS, han desarrollado una solución de conservación del tejido bucal eficaz (Método OPTRACT) para transportar las células entre el laboratorio y el hospital y respaldar el procedimiento del tratamiento celular.

El concursoFujio Cup Quiz de NCRM NICHE 2022 lo ganaron Hasna Firdaus Aryantha y Natasya Emmanuela, Instituto de Tecnología Bandung, Indonesia; Vijaya Harini y Yoghalakshmi Nagarajan del Instituto de Educación Superior e Investigación Sri Ramachandra, Chennai, India, en segundo lugar.

El Hospital Edogawa, centro de propagación de conocimiento y turismo médico: Al felicitar al Dr. Horiguchi por su logro, el Dr. Shojiro Katoh, presidente, Hospital Edogawa, expresó que su instituto seguirá la investigación translacional interdisciplinaria al abordar tales necesidades insatisfechas. Están estableciendo el sistema de la terapia por captura neutrónica de boro (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT), el último tratamiento del cáncer selectivo avanzado y la investigación en los sistemas de administración eficiente de medicamentos para una mejor aceptación del boro, lo que permite una destrucción eficaz de las células cancerígenas. El centro de la BNCT abrirá para los pacientes de cáncer provenientes del exterior después de las aprobaciones, agregó.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221023005125/es/

Contacto

Samuel JK Abraham info@gncorporation.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.