Comunicado de prensa de Business Wire: Graforce

Graforce, proveedor de plantas de hidrógeno con emisiones de carbono cero líder en Alemania y Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (Kawasaki), empresa europea de turbinas de gas y generación conjunta de energía térmica, colaborarán para generar calor y electricidad sin liberar emisiones. El innovador concepto de planta conjunta combina la tecnología de electrólisis de metano de Graforce (plasmálisis) con las turbinas de hidrógeno de Kawasaki. Ya están en marcha los primeros proyectos para clientes de esta solución que produce calor y electricidad con emisiones de carbono cero.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005014/es/

Hydrogen turbines and methane electrolysis are game changers for an electricity-independent zero carbon heat-power cogeneration. (Photo: Business Wire)

"Nuestra planta conjunta de emisiones cero implica un avance notable para la descarbonización tanto de los combustibles fósiles como de las industrias manufactureras", explicó el Dr. Jens Hanke, Director de tecnología de Graforce. "Esta tecnología genera calor a alta temperatura sin CO2 mediante hidrógeno, el negro de carbón se utiliza como materia prima en la producción y lo mejor de todo, es que el proceso es autosuficiente y no necesita más electricidad después de haberse puesto en marcha, lo cual a su vez, alivia la presión sobre las redes eléctricas".

Descarbonización de los procesos industrialesLa nueva solución para plantas genera hidrógeno a partir de biometano, gas natural, GNL o GLP con tecnología de electrólisis de metano. Los hidrocarburos seguirán siendo la fuente inicial, pero en lugar del proceso de combustión, un plasma de alta frecuencia dividirá los hidrocarburos en hidrógeno libre de CO2 y negro de humo.

El hidrógeno se convierte en electricidad en la turbina de gas de hidrógeno de Kawasaki y se reutiliza para producir hidrógeno en el electrolizador de plasma. El gas de escape libre de CO2 a ultra alta temperatura de la turbina de hidrógeno gaseoso se puede utilizar en procesos de producción de diversas industrias. Las empresas que antes generaban calor a alta temperatura con gas natural pueden aumentar sustancialmente su eficiencia global y al mismo tiempo reducir los costos de gas y sobre todo, de electricidad.

El negro de humo se utiliza como materia prima sintética en la producción industrial. De este modo, el CO2 se puede secuestrar a largo plazo en el acero, el cemento o para mejorar el suelo. Para las industrias que demandan tanto altas temperaturas como grandes cantidades de negro de humo para su producción, este proceso resulta doblemente rentable: en términos de protección del clima y de rentabilidad.

Más allá de la industria, esta planta de cogeneración de calor y electricidad basada en el hidrógeno se puede utilizar para calefacción sin CO2 en las zonas urbanas circundantes.

Ambas tecnologías han sido galardonadas con el Premio a la Innovación de la Industria Alemana del Gas en 2020 y 2022.

Acerca de Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH La empresa alemana, filial al 100% de Kawasaki Heavy Industries, LTD. (Japón), suministra grupos generadores de turbinas de gas natural e hidrógeno para mejorar la eficiencia energética de diversas industrias y contribuir con la conservación del medio ambiente mundial. http://www.kawasaki-gasturbine.de/en

Graforce GmbH Graforce es una empresa alemana de tecnología especializada en hidrógeno que desarrolla y fabrica plantas Power-to-X para descarbonizar las energías fósiles, los sectores industriales y los sectores de la calefacción, el transporte y la construcción. La empresa se encuentra actualmente en un proceso de expansión de sus asociaciones estratégicas con los inversores financieros y estratégicos, para ampliar rápidamente su tecnología del hidrógeno en todo el mundo. www.graforce.com/EN

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005014/es/

Contacto

Graforce GmbH Dr. Jens Hanke Johann-Hittorf-Str. 8 12489 Berlín Alemania Tel.: +49 30-63 2222-110 info@graforce.de

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH Dr. Nurettin Tekin Nehringstr. 15 61352 Bad Homburg Alemania Tel.: +49-6172-7363-0 info@kge-gmbh.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.