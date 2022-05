Comunicado de prensa de Business Wire: Greenbridge and Evergreen

Greenbridge se complace en anunciar la designación de Marcelo Passos como director ejecutivo y le da la bienvenida a la empresa. Greenbridge, con sede central en Mentor, Ohio, es un proveedor líder de soluciones integradas de aseguramiento de carga, con énfasis en flejes de plástico sostenible y herramientas y equipos innovadores relacionados.

Marcelo Passos, un veterano de la industria de embalaje con experiencia en liderazgo de empresas de primera categoría, se desempeñó recientemente como presidente de la unidad de negocio de alimentación y nutrición de Graham Packaging. Se ha desempeñado en cargos de liderazgo sénior en Jindal Films, Berry Plastics, Plastipak y AmBev.

Omar Abuaita, quien se desempeñó como director ejecutivo en Greenbridge y su compañía filial Evergreen Recycling desde la división de Greenbridge y Evergreen en empresas independientes en 2021, se dedicará a tiempo completo como director ejecutivo de Evergreen. Durante los últimos años, Evergreen ha crecido de una sola planta en el Medio Oeste a cuatro ubicaciones estratégicas de reciclado de plástico PET en América del Norte. La empresa recolecta y procesa más de 10 000 millones de botellas PET al año para producir más de 200 millones de libras de resina de tereftalato de polietileno reciclado (recycled polyethylene terephthalate, rPET) de grado alimenticio de alta calidad usada por las marcas más importantes del mundo de productos de consumo en su embalaje.

"Marcelo aporta un inmenso valor a la organización Greenbridge", señaló Gary Rosenthal, socio de The Sterling Group. "Celebramos su amplia experiencia en embalaje y liderazgo lo que ayudará a impulsar a Greenbridge en su nueva fase de crecimiento, tomando como base el éxito que Omar y el equipo de Greenbridge han tenido en los últimos tres años. Además, nos complace contar con el fuerte liderazgo continuo de Omar como director ejecutivo de Evergreen".

"Estoy orgulloso del crecimiento que experimentamos en Greenbridge y espero continuar liderando el rápido crecimiento en Evergreen", afirmó Abuaita. En una declaración informal a los miembros del equipo de Greenbridge y Evergreen, Abuaita expresó su respeto y orgullo por su equipo y las extraordinarias iniciativas que han alcanzado juntos durante los últimos tres años.

Passos compartió en una declaración su entusiasmo "por unirse a Greenbridge y contribuir a impulsar la exitosa trayectoria creada por Omar y los equipos de Greenbridge y The Sterling".

Greenbridge, fundada en 1974 como Polychem, es un proveedor líder de soluciones integradas de aseguramiento de carga que ayuda a las empresas en una amplia gama de industrias a asegurar y proteger productos en cadenas de suministro complejas. Durante los últimos tres años, Greenbridge completó una serie de adquisiciones en los Estados Unidos, Canadá, México y Europa, lo que generó un crecimiento de una sola ubicación de fabricación, centro de distribución, almacén y taller de equipos personalizados a siete instalaciones. La cartera de productos de Greenbridge ofrece correas y cables de alto rendimiento; herramientas eléctricas, equipos y sistemas líderes en la industria; y mantenimiento de equipos y capacitación; además, alquiler de equipos de inventario gestionado por el proveedor y soluciones de sostenibilidad. Visite nuestro sitio web. Greenbridge.com

Evergreen, establecida en 1998 con una sola ubicación en Clyde, Ohio, es una empresa recicladora y una de las mayores productoras de América del Norte de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) de grado alimenticio, una resina reciclada utilizada como alternativa verde a la resina virgen en botellas de bebidas, contenedores de alimentos, embalajes de productos de belleza y salud, productos para el hogar y otros. En 2021, Evergreen adquirió ubicaciones adicionales en Albany, Nueva York; Amherst, Nueva Escocia; y Riverside, California. Evergreen es el proveedor preferido de rPET por las principales marcas mundiales, que ayuda a los clientes a aumentar el contenido reciclado en sus envases, mantener el plástico fuera de los vertederos y océanos, y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Visite nuestro sitio web. EvergreenTogether.com

