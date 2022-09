Comunicado de prensa de Business Wire: Groupe RSL Inc.

Groupe RSL es la primera compañía que produce una gema de diamante canadiense cultivada en un laboratorio, en su planta de producción de Quebec. La empresa produce actualmente diamantes de gran tamaño para el mercado de la joyería de alta gama. Con la sostenibilidad en el centro de su enfoque, Groupe RSL cree que los diamantes de laboratorio tienen el potencial de reducir significativamente los impactos ambientales de la producción de diamantes.

"Los diamantes de laboratorio tienen el potencial de revolucionar la industria, al tiempo que reducen los costes medioambientales y humanos asociados a la producción de diamantes", dijo Luke Sinclair, director financiero de Groupe RSL. "Los consumidores buscan una mayor transparencia en los diamantes que compran, y creemos firmemente que la industria no tiene por qué estar reñida con el medio ambiente o los principios de responsabilidad social. Nos entusiasma ver cómo evoluciona la industria del diamante cultivado en laboratorios en los próximos años".

Groupe RSL produce sus diamantes localmente en Quebec mediante un proceso de deposición química de vapor, o CVD, por el que el hidrógeno y el gas metano se combinan en un plasma en condiciones precisas para hacer crecer los diamantes un átomo a la vez durante un período de varias semanas a un mes. Groupe RSL, que funciona exclusivamente con energía hidroeléctrica, ha desarrollado su propio proceso para convertirse en la primera compañía canadiense que utiliza este método para fabricar gemas de diamante.

"Durante la mayor parte de la historia científica de la humanidad, pensábamos que era imposible fabricar diamantes si no era en las condiciones más calientes de alta presión. Por eso, los primeros intentos de fabricar diamantes por el hombre se centraron en reproducir la intensa presión que crea los diamantes bajo la tierra", añade Sinclair. "Investigaciones recientes han sacado a la luz una nueva idea, que utiliza hidrógeno y gas metano en una reacción controlada".

Diamantes extraídos frente a diamantes creados en laboratorioLos diamantes extraídos y los creados en laboratorios son idénticos, tanto desde el punto de vista químico como físico y óptico, y no se pueden distinguir entre sí sin un equipo altamente especializado. De hecho, los diamantes extraídos a menudo contienen defectos o impurezas, que pueden ser controlados o eliminados en los diamantes de laboratorio.

Cambio en el consumoHa habido un aumento significativo en la demanda de diamantes cultivados en laboratorio en los últimos años, con la participación del diamante de laboratorio en más del doble de las ventas de diamantes entre 2020 y 2022. 1Los millennials y la Generación Z se están alejando de los diamantes extraídos, y casi el 70 % de los millennials están considerando comprar una alternativa cultivada en laboratorio. 2Los consumidores también buscan una mayor transparencia para asegurarse de que los diamantes se obtienen de forma responsable y se producen de forma sostenible. Por ejemplo, nueve de cada diez consumidores de la Generación Z creen que las compañías tienen la responsabilidad de abordar las cuestiones medioambientales y sociales.

Sobre Groupe RSL Inc.Groupe RSL Inc. es un productor de diamantes innovador y el único productor canadiense de diamantes de laboratorio para el mercado de la joyería. La empresa produce diamantes mediante un proceso y una tecnología CVD únicos. Groupe RSL produce diamantes canadienses hermosos y sostenibles en sus instalaciones de Quebec, que se alimentan al 100 % de energía hidroeléctrica. Mientras que sus diamantes duran para siempre, la empresa se compromete a garantizar que su huella ecológica y social no lo haga. Para más información, visite www.groupersl.com.

__________________________ 1El analista de la industria del diamante, Edahn Golan. https://www.gemsociety.org/news/2022/05/18/interest-lab-grown-diamonds-surging-shows-no-signs-of-stopping/#:~:text=In%202020%2C%20lab%20diamond's%20share,be%20expected%2C%E2%80%9D%20said%20Golan 2Millennial Consumer Research Lab Grown Diamonds, MVI Marketing LLC, 3 de mayo de 2018.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005012/es/

Contacto

Eric Aach 514-569-3594 eaach@national.ca

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.