Comunicado de prensa de Business Wire: GUESS?, Inc.

Desde 1981, GUESS ha forjado una visión singular del "estilo americano" y creado un enorme archivo de diseño y fotografía.

Nicolai Marciano contrató al fotógrafo Eli Russell Linnetz para reconceptualizar GUESS USA, la submarca californiana de GUESS. La colección de prendas, diseñada por Marciano, innova y aporta nuevas luces a la estética del oeste americano, mientras que la fotografía está dirigida por Linnetz, cuya visión está intrínsecamente impregnada de energía y actitud americanas.

A partir del otoño de 2022 la colección se distribuirá exclusivamente a través de Slam Jam, el socio global de GUESS USA que atiende a vendedores minoristas selectos de todo el mundo.

"La colección está inspirada en la iconografía americana de las primeras campañas de GUESS y está llena de piezas que uno encuentra en las boutiques de prendas artesanales de las rutas de Estados Unidos: cueros desgastados, jeans desteñidos, pieles decoloridas por el sol y herrajes agrietados por la pintura", afirma NICOLAI MARCIANO.

Esta colaboración sinérgica logra crear una colección muy cuidada que aprovecha el rico acervo de GUESS USA. Inspirada en piezas únicas que fueron diseñadas en los años 80, 90 y 2000, y descubiertas en el atelier de GUESS, ninguna de las prendas de esta colección se había producido hasta ahora.

Desde sus primeras campañas de marketing, GUESS ha defendido la fotografía como medio de comunicación, ya que esta fue pionera en instalar una nueva forma de publicidad y marca. A veces sin siquiera mostrar prendas de vestir, sus icónicas publicidades vendían un estilo de vida y el sueño americano, temas destacados que también se encuentran en la obra de Eli Russell Linnetz.

"GUESS siempre ha utilizado la fotografía para contar historias increíbles, historias que no solo vendían ropa, sino también una actitud y una energía emocionantes", sostiene ELI RUSSELL LINNETZ.

Para GUESS era fundamental trabajar con personas que compartieran su visión del estilo americano. Toda la fotografía fue realizada personalmente por Eli Russell Linnetz, quien nos prestó su talento visual para documentar la campaña FA22 de la marca.

Basándose en la visión de Eli Russell Linnetz para una reimaginación visualmente más amplia del archivo fotográfico de GUESS, Nicolai Marciano, Linnetz y Slam Jam trabajaron juntos para definir una nueva generación de actitud y sensualidad que traspasa los límites.

Fundada en 1981, GUESS comenzó como una empresa de jeans y desde entonces ha logrado convertirse con éxito en una marca mundial de estilo de vida. Guess?, Inc. diseña, comercializa y distribuye una colección de estilo de vida de ropa contemporánea, jeans, bolsos, relojes, calzado, lentes de sol y otros productos de consumo relacionados, y otorga las licencias de estos productos. Los productos de Guess? se distribuyen a través de las tiendas de marca Guess?, así como en las mejores tiendas departamentales y especializadas de todo el mundo. Hasta el 2 de noviembre de 2019, la empresa operaba directamente 1064 tiendas minoristas en el continente americano, Europa y Asia. Los socios y distribuidores de la empresa operaban 567 tiendas minoristas adicionales en todo el mundo. Hasta el 2 de noviembre de 2019, la empresa y sus socios y distribuidores operaban en, aproximadamente, 100 países de todo el mundo. Para obtener más información acerca de la empresa, visite www.guess.com.

