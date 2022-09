Comunicado de prensa de Business Wire: Gurobi Optimization, LLC

Gurobi Optimization, LLC, creador del solucionador de optimización matemática más rápido del mundo, ha presentado un nuevo programa para ayudar a los proveedores de software independientes (independent software vendors o ISV) a afrontar los retos empresariales cada vez más complejos de los clientes y responder a sus necesidades en continua evolución.

Mientras el 85 % de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan la optimización matemática, las startups y scaleups de menor tamaño del mundo tecnológico se están dando cuenta del valor que puede aportar un solucionador líder en el sector como Gurobi a sus soluciones de software. De hecho, el 70 % de las principales empresas tecnológicas del mundo utilizan ya Gurobi.

Gurobi quiere ser algo más que un mero proveedor para los ISV que utilizan su tecnología de optimización matemática: quiere ser su socio, su aliado. Esa es la motivación que ha llevado a la creación del Programa Acelerador para Socios de Gurobi.

Este programa de 36 meses pretende generar un valor conjunto entre Gurobi y los proveedores de soluciones creando negocios y productos compartidos para alcanzar unos objetivos de ingresos.

"No es una mera relación con un proveedor. Lo vemos como una alianza. Queremos prestar apoyo a esas empresas y trabajar codo con codo con ellas. Si crecen, crecemos juntos", explicó Jan Schwarzkopf, responsable de gestión de cuentas de Gurobi en la zona Europa.

El Programa Acelerador para Socios de Gurobi

Gurobi ofrece una colaboración con las empresas en las últimas fases del desarrollo de soluciones de software que usen su tecnología de optimización. Las empresas recibirán una asistencia técnica continua, algo que es fundamental en esas fases finales del desarrollo.

Además de esa asistencia técnica, las empresas socias recibirán asistencia comercial y de marketing para acelerar el tiempo de salida al mercado de su producto y maximizar las ventas una vez que lo comercialice.

Sin embargo, este programa no se limita a las empresas en las fases de desarrollo. Los ISV que utilicen Gurobi para productos que ya estén en el mercado también podrán usarlo. La asistencia técnica y comercial permanente del programa es crucial para cualquier empresa que quiera potenciar su producto para mantenerse en cabeza en el supercompetitivo mercado del software.

Ventajas del programa

Al participar en el programa, los ISV recibirán lo siguiente:

-- Fácil acceso a la tecnología Gurobi: los ISV socios tendrán acceso a la tecnología de primer nivel de Gurobi, incluyendo una licencia de producto en función de sus necesidades empresariales.

-- Asistencia de marketing y ventas permanente: el programa incluye asesoramiento sobre estrategias de venta y marketing. Gurobi trabajará mano a mano con sus socios para asesorarles sobre la mejor manera de sacar su producto al mercado y maximizar las ventas una vez comercializado.

-- Compromiso trimestral para la estrategia comercial: Gurobi se reunirá al menos una vez por trimestre con sus socios ISV para ayudarles con estrategias comerciales de alto nivel. Los socios recibirán asesoramiento experto para establecer y alcanzar sus objetivos comerciales.

¿A quién va dirigido este programa?

El Programa Acelerador para Socios de Gurobi no se limita a los ISV que utilizan actualmente la tecnología Gurobi para sus soluciones de software. También recomendamos a las empresas que usan un solucionador de código abierto o un solucionador comercial de la competencia a que se planteen utilizar el programa.

A quienes cuenten con un solucionador de código abierto o comercial, Gurobi les plantearía las siguientes preguntas:

-- ¿Están ustedes o sus clientes finales satisfechos con el actual rendimiento de su aplicación de software?

-- ¿Su relación con su actual proveedor de tecnología de optimización impulsa el crecimiento de su negocio?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, el Programa Acelerador para Socios de Gurobi puede ser la solución.

La industria del software es más competitiva año tras año y los ISV necesitan asegurarse de que sus soluciones utilicen todas y cada una de las ventajas disponibles. El Programa Acelerador para Socios de Gurobi es una excelente oportunidad para acceder a la tecnología líder en solucionadores de optimización, así como a la asistencia directa de unos expertos deseosos de que sus socios triunfen con la optimización.

Si busca más información sobre el programa. entre en https://www.gurobi.com/gurobi-alliance/gurobi-partner-accelerator-program/.

Acerca de la optimización de Gurobi

La tecnología de inteligencia de decisiones de Gurobi le permite tomar decisiones comerciales óptimas en segundos. Desde la planificación de la mano de obra, la gestión de la cartera y la optimización del marketing, hasta el diseño de la cadena de suministro y todos los procesos intermedios, Gurobi identifica su solución óptima entre billones de posibilidades.

Como líder en inteligencia de decisiones, Gurobi ofrece un software completo y fácil de integrar y el mejor soporte de su clase, con un índice de satisfacción del cliente del 98%, el más alto en la industria.

Fundada en 2008, Gurobi opera en América, Europa y Asia. Más de 2500 clientes de todo el mundo en más de 40 industrias funcionan con Gurobi, incluidos SAP, Air France y la Liga Nacional de Fútbol, así como la mitad de la lista Fortune 10 y el 70% de las principales empresas tecnológicas mundiales. Para obtener más información visite https://www.gurobi.com/ o llame al +1 713 871 9341.

