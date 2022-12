Comunicado de prensa de Business Wire: HCLSoftware

HCLSoftware, una división de HCL Technologies (HCLTech), lanza su nueva identidad de marca y logotipo, con el posicionamiento de impulsar la economía Digital+. La nueva imagen de esta empresa de software de más de 1000 millones de dólares refleja su compromiso con los clientes actuales y potenciales para que puedan prosperar en un entorno de rápida evolución.

La nueva marca y el logotipo de HCLSoftware representan sus cuatro áreas de especialización: IA y automatización inteligente, datos, análisis e información, transformación digital y seguridad empresarial, que impulsarán la economía Digital+.

"En pocos años, hemos forjado una empresa de software que con orgullo impulsa al 66 % de las empresas de Fortune 100 y al 45 % de las de Fortune 500. Ahora, estamos deseando afrontar los retos y las oportunidades de nuestros mercados en expansión y de un mundo en constante cambio", comentó Rajiv Shesh, director de ingresos de HCLSoftware. "Nuestra estrategia evoluciona para impulsar la siguiente fase de nuestro crecimiento y prepararnos para la economía Digital+ impulsada por los datos y repleta de tecnología, de cara al futuro".

La empresa utiliza plataformas de marketing líderes a escala mundial, capacitando a sus equipos para ser Digital+ y creando asociaciones de alcance global que transformen su presencia en el mercado e impulsen el compromiso con experiencias radicalmente nuevas.

"Estas cuatro áreas de especialización también nos ofrecen la oportunidad de replantearnos la forma de comercializar y comunicar, especialmente tras la pandemia, que obligó a las empresas a centrarse más en lo digital, cambiando para siempre nuestro enfoque sobre la interacción y la colaboración", declaró Dario Debarbieri, vicepresidente y responsable de marketing de HCLSoftware.

Vea este video de la marca "HCLSoftware trabaja para hacer posible lo IMPOSIBLE" en https://youtu.be/ECe-T-IyVzE

Acerca de HCLSoftware

HCLSoftware, una división de HCLTech, desarrolla, promociona, vende y da soporte a software para la transformación digital, datos, análisis e información, IA y automatización, y seguridad empresarial. HCLSoftware es la fábrica de soluciones nativas en la nube para el software empresarial y hace funcionar millones de aplicaciones en más de 20 000 organizaciones, entre las que se encuentran más de la mitad de las empresas de Fortune 1000 y Global 2000. La misión de HCLSoftware es impulsar el éxito de los clientes a través de la innovación incesante de sus productos. https://www.hcltechsw.com/

