Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCLTech, empresa líder en tecnología a nivel mundial anunció el día de hoy sus planes de expansión en México durante la celebración de su 14º aniversario en Guadalajara. La compañía espera contratar 1,300 personas en los próximos dos años para fortalecer su actual base de colaboradores de 2,400 en el país.

HCLTech, un Top Employer certificado en México, también abrirá su sexto centro tecnológico en Guadalajara. El nuevo centro ampliará significativamente su presencia para servir a su creciente base de clientes locales e internacionales en todas las industrias y se centrará en la creación de soluciones digitales de próxima generación. En línea con el modelo operativo híbrido de la compañía, el centro adoptará un lugar de trabajo ágil.

"Somos afortunados de tener sólidas relaciones comerciales con nuestros clientes y socios a medida que nos comprometemos a expandirnos en México", dijo Ajay Bahl, vicepresidente corporativo de Norteamérica y patrocinador ejecutivo para México, HCLTech. "Esta sólida red con el ecosistema local, junto con nuestras inversiones en centros de operaciones de vanguardia y un talentoso equipo de colaboradores, impulsa nuestra misión de supercargar el progreso con avances tecnológicos para la industria y la región".

"Estamos muy orgullosos del trabajo que ha realizado nuestro equipo en México", dijo Pablo Gallegos, Country Head para HCLTech México. "Al ofrecer servicios y soluciones diferenciadas a nuestros clientes, HCLTech se compromete a convertirse en el socio digital preferido por las empresas que operan en México y en todo el mundo. También estamos comprometidos con el desarrollo del talento local a través de nuestros programas de capacitación y alianzas académicas en la región."

La compañía anunció recientemente una asociación de transformación digital con Cemex, la cementera global mexicana y con Neoris, quien es un acelerador digital global líder en su categoría, una asociación en servicios integrales de TI,

