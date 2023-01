Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCLTech, empresa tecnológica líder a escala mundial, acompaña a gobiernos, empresas y sociedad civil de todo el mundo en el Foro Económico Mundial (FEM) 2023 de Davos para facilitar el diálogo y la colaboración por un planeta sostenible y un crecimiento sin exclusiones.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005177/es/

HCLTech pavilion at Promenade66, Davos (Photo: Business Wire)

HCLTech se enorgullece de su colaboración estratégica de larga data con el FEM. El pabellón de HCLTech en el FEM 2023 muestra la nueva identidad de marca de la empresa y su propósito de poner en común lo mejor de la tecnología y las personas para impulsar el progreso de los clientes, de su gente, de las comunidades y del planeta.

El pabellón de HCLTech, situado en Promenade 66, 7270 Davos Platz, funciona íntegramente con energía verde, lo que subraya el compromiso de la empresa con un planeta sostenible.

En consonancia con el interés de HCLTech por la diversidad y la igualdad de género, la empresa acoge en su pabellón el "Centro de Igualdad de Género" de ONU Mujeres. El centro ofrecerá videoconferencias diarias, mesas redondas espontáneas y charlas al aire libre.

El equipo directivo de HCLTech acompañará y acogerá a líderes mundiales en el FEM en sesiones de reflexión en torno al tema de la Reunión anual: "Cooperación en un mundo fragmentado". Allí se debatirá acerca de soluciones para abordar las diversas crisis a las que se enfrenta el mundo.

Roshni Nadar Malhotra, presidenta de HCLTech, intervendrá junto con el que fuera vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y otros distinguidos líderes en la sesión "Leading the Charge through Earth's New Normal" (Al frente de la nueva normalidad del planeta), en la que se debatirán soluciones transformadoras y la colaboración mundial para forjar un futuro más integrador, próspero y sostenible. También participará en la sesión denominada "The Aquapreneur Revolution", presentada por Emma Benameur, responsable de Impacto y Compromiso y miembro del Comité Ejecutivo del FEM, en la que se anunciarán los ganadores del Desafío Mundial a la Innovación en el Ámbito del Agua Dulce, en el marco de la búsqueda de soluciones innovadoras para la conservación del agua dulce por parte de HCL Group y UpLink.

C Vijayakumar, director general y director ejecutivo de HCLTech, compartirá su visión en "Preparing One Billion People for Tomorrow's Economy" (Preparemos a mil millones de personas para la economía del mañana), una sesión en la que se debatirán las intervenciones críticas necesarias para capacitar a mil millones de personas de aquí a 2030 en un mundo que experimenta una rápida transformación por el avance de la tecnología. También participarán Saadia Zahidi, directora general del FEM, y líderes empresariales de Merck, Manpower Group y UBA Group.

Además, Santhosh Jayaram, director global de Sostenibilidad de HCLTech, encabezará una serie de sesiones denominada " Sustainability Dialogues with HCLTech" (Diálogos sobre sostenibilidad con HCLTech", en la que participarán líderes empresariales y de pensamiento de primera línea del sector para entablar conversaciones abiertas, centradas en los temas y agendas más urgentes en torno a la sostenibilidad.

Srinivasan Seshadri, vicepresidente corporativo y responsable mundial de Servicios Financieros de HCLTech, participará en "Operating Models in the Wake of Deglobalization" (Modelos operativos tras la desglobalización), una sesión sobre la creciente necesidad que tienen las empresas de disponer de modelos innovadores que las aíslen de la creciente volatilidad del entorno mundial.

Jill Kouri, directora de Marketing de HCLTech, intervendrá en "Generation Equality Pop Up, Role of Women in Climate Action" (Pop up de Generación Igualdad: El papel de la mujer en la acción por el clima), una sesión en la que participarán Kate Behncken, vicepresidenta corporativa de Microsoft Philanthropies, y Caitlin Kraft Buchman, fundadora y directora ejecutiva de Women@TheTable.

To learn more about HCLTech@WEF 2023 visit https://www.hcltech.com/world-economic-forum.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología de alcance mundial, con más de 222 000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en el sector centradas en la tecnología digital, la ingeniería y la nube, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los sectores verticales más importantes, ofrecemos soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y sanidad, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo y servicios públicos. Los ingresos consolidados durante los 12 meses que finalizaron en diciembre de 2022 ascendieron a 12 300 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos hacer que su empresa progrese, visite hcltech.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005177/es/

Contacto

Meenakshi Benjwal, América meenakshi.benjwal@hcl.com

Elka Ghudial, EMEA elka.ghudial@hcl.com

Devneeta Pahuja, India y APAC devneeta.p@hcl.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.