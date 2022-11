Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCLTech, una empresa tecnológica internacional, anunció el lanzamiento de la Escuela de Sostenibilidad de HCLTech y de su primera serie de aprendizaje integral sobre el clima. La serie fue desarrollada por Axa Climate para sensibilizar a los más de 220.000 empleados de HCLTech sobre el impacto del cambio climático.

La Escuela de Sostenibilidad de HCLTech apunta a formar defensores de la sostenibilidad entre sus empleados de todo el mundo. Siendo el cambio climático uno de los principales desafíos que afronta la humanidad, la serie de aprendizaje capacitará a los empleados sobre cómo cada uno de ellos puede contribuir con los esfuerzos de los gobiernos, las ONG y las empresas para abordar las causas del cambio climático.

HCLTech se ha comprometido a impulsar el progreso hacia un planeta sostenible a través de sus acciones como empresa y de los pactos con las partes interesadas. La empresa es signataria del Compromiso Climático y se compromete a lograr el nivel cero en 2040, una década antes de los objetivos del Acuerdo de París. La iniciativa Science Based Targets (SBTi) ha validado y elogiado los ambiciosos objetivos de HCLTech en cuanto a la trayectoria de 1,5 °C.

"La Escuela de Sostenibilidad de HCLTech ratifica nuestros compromisos ambientales. Ayudará a los empleados de HCLTech a comprender mejor el cambio climático y cómo afecta su vida. Una vez realizado el curso, nuestros empleados comprenderán cómo actuar de forma responsable en sus hogares y lugares de trabajo y adoptarán medidas sencillas para reducir su huella de carbono. Nuestros empleados pueden ser nuestros principales defensores de la sostenibilidad y esta serie de cursos de aprendizaje les dará herramientas prácticas para que puedan ser agentes de cambio dentro de la empresa y de sus propias comunidades", afirmó Santhosh Jayaram, Director Global de Sostenibilidad de HCLTech.

El curso, que se pondrá en marcha en dos fases, abarcará temas como las amenazas inminentes a la biodiversidad, la explotación de los recursos naturales y el impacto en los medios de subsistencia en todas las regiones geográficas. La segunda fase del curso les ayudará a los participantes a comprender cómo reducir sus propias huellas de carbono y a buscar formas innovadoras de disminuir las emisiones de carbono dentro de HCLTech y con nuestros clientes. La estrategia de sostenibilidad de HCLTech se basa en tres principios rectores:

-- ACTUAR: Actuar de la manera más responsable y sostenible, además de garantizar que todos los recursos se utilicen de manera eficiente para maximizar el valor

-- PACTAR: Trabajar por un futuro sostenible, en colaboración con nuestros clientes, socios, comunidades y todas las partes interesadas

-- IMPACTAR: Centrarse en crear un impacto sostenible a través de todas las iniciativas y actividades

La empresa ha hecho progresos demostrables en sus compromisos de sostenibilidad:

-- Recargó 21 veces más agua de la que consumió durante 2021-22

-- Reducción del 70% de las emisiones de GEI per cápita de alcance 1 y 2 en la última década

-- La energía renovable representó el 17,7% del consumo total de la energía de la empresa, que aumentó en el ejercicio fiscal 2022

-- La solución Net-Zero Intelligent Operations (NIO) de HCLTech ganó el Desafío Global de Sostenibilidad Digital de Cisco para la región de EMOA (Europa, Medio Oriente y África)

