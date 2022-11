Comunicado de prensa de Business Wire: HelpSystems

HelpSystems anunció hoy que se convirtió en Fortra? un nombre sincronizado con la seguridad y la defensa. Esta evolución refleja el mayor compromiso de la compañía para ayudar a los clientes a simplificar la complejidad de la ciberseguridad en un entorno empresarial cada vez más asediado. Con una línea de defensa más fuerte por parte de un único proveedor, las organizaciones de todo tipo pueden recurrir a Fortra para aumentar la madurez de la seguridad al tiempo que reducen las cargas a la productividad diaria.

"El sector de la ciberseguridad siempre es cambiante, y nosotros evolucionamos con él", dijo Kate Bolseth, Directora General de Fortra. "Este es un momento crucial y emocionante para nosotros, ya que estamos definiendo un camino nuevo y audaz hacia adelante que aportará un cambio positivo a la industria y a nuestros clientes. Todo el mundo en HelpSystems se está uniendo a este movimiento para hacer frente a los desafíos de seguridad aparentemente inmanejables y aliviar la preocupación constante a la que se enfrentan muchos de nuestros clientes. Como Fortra, queremos que nuestros clientes piensen en nosotros como su aliado de ciberseguridad, con ellos en cada paso del camino".

En los últimos años, Fortra ha crecido hasta contar con más de 3.000 empleados, con oficinas en 18 países y más de 30.000 clientes globales. Como parte de esta evolución, la compañía cambió su enfoque hacia la ciberseguridad y la automatización, construyendo una cartera de lo mejor en su clase con capacidades clave en seguridad de datos, protección de infraestructura y servicios de seguridad gestionados. Estas adquisiciones han incluido Alert Logic, Digital Guardian, Cobalt Strike, Tripwire, Digital Defense, Terranova Security, Agari, PhishLabs, Core Security, GoAnywhere, Titus y otros conocidos proveedores de software y servicios.

Esta rica colección de soluciones probadas ha creado la lista de expertos de la industria de la organización y ha permitido integraciones innovadoras para ayudar a los clientes a resolver los desafíos de manera nueva y racionalizada. Estas integraciones incorporan inteligencia sobre amenazas emergentes para una protección más eficaz contra las ciberamenazas en rápida evolución. De hecho, el equipo de investigación e inteligencia de amenazas de Fortra, compuesto por 350 personas, se mantiene al día de las amenazas emergentes no sólo para guiar a los clientes en sus esfuerzos de defensa, sino también para infundir su software y servicios con conocimientos críticos.

"Estamos orgullosos de nuestro rol como líder de confianza en el sector y seguiremos ofreciendo a nuestros clientes el mismo apoyo que se da a las personas y la mejor cartera de soluciones que esperan, haciendo que la ciberseguridad sea más fuerte y sencilla que nunca", dijo Bolseth.

