Comunicado de prensa de Business Wire: H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ("H.I.G."), firma internacional líder gestora de capital privado, con más de $49.000 millones de dólares de activos bajo administración, se complace en anunciar que una de sus afiliadas ha concluido la adquisición de una participación mayoritaria en Virutex Ilko ("Virutex" o la "Compañía"), empresa líder en las industrias de productos de limpieza y menaje de cocina en América Latina. Los accionistas fundadores de Virutex continuarán como socios estratégicos de la Compañía junto a H.I.G. Capital. El equipo gerencial de Virutex, liderado por el CEO Juan Martín Monsalve, continuará liderando la Compañía. Otros términos de la transacción no fueron revelados.

Con casa matriz en Chile, Virutex es uno de los principales proveedores en las industrias de productos de desinfección, limpieza y menaje de cocina en América Latina, con operaciones directas en Chile, Colombia, Perú, Argentina, y México. La Compañía cuenta con un portafolio de más de 2.000 productos los cuales distribuye hacia más de 20 países a nivel mundial. Virutex promueve integralmente la sostenibilidad y principios ASG a través de sus procesos y productos, y cuenta con la certificación de Empresa B, un reconocimiento global e independiente para empresas que cumplen con altos estándares de desempeño, responsabilidad, y transparencia en términos ambientales y sociales.

Juan Martín Monsalve, CEO de Virutex, comentó: "nos sentimos muy satisfechos de que H.I.G., con su presencia internacional y sus recursos, nos acompañe en nuestro crecimiento en los próximos años. Esperamos que con el apoyo de H.I.G. podamos expandir nuestro portafolio de marcas con un enfoque continuo en sostenibilidad".

"Estamos emocionados de asociarnos con Virutex, su equipo gerencial y sus accionistas fundadores en la siguiente etapa del crecimiento de la Compañía. Virutex ha desarrollado una extraordinaria oferta de productos de consumo con marcas reconocidas en el mercado chileno y con creciente reconocimiento en varios otros países en América Latina", mencionó Fabio Saad, Director General de H.I.G. para la Región Andina.

Asimismo, Fernando Marques Oliveira, Director General de H.I.G. Brasil y América Latina, manifestó: "Esta importante transacción marca la primera inversión de H.I.G. en Chile. Desde H.I.G. continuamos acelerando el despliegue de capital en la región y consolidando nuestro posicionamiento como uno de los inversionistas globales líderes y más activos en América Latina".

Sobre Virutex

Fundada hace más de 75 años, Virutex es una de las empresas líderes en las industrias de productos de desinfección, limpieza y menaje de cocina en América Latina. La Compañía tiene una amplia presencia internacional, con operaciones directas en Chile, Colombia, Perú, Argentina y México, y con presencia indirecta en más de 20 países a nivel mundial. Virutex cuenta con más de 1.500 colaboradores y cuatro plantas de producción (dos en Chile, una en Colombia, y una en Perú). La Compañía tiene un diverso portafolio de más de 2.000 productos, y sostiene relaciones duraderas con grandes minoristas multinacionales en América Latina. Asimismo, Virutex tiene un fuerte enfoque en principios de sostenibilidad, y cuenta con la certificación de Empresa B. Para más información, por favor visite https://www.cocinailko.cl/.

Sobre H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma global líder de capital privado e inversiones alternativas con más de $49.000 millones de dólares de activos bajo administración*. Basada en Miami y con oficinas en Nueva York, Boston Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU, así como sus oficinas afiliadas en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en aportar capital y deuda a compañías pequeñas y medianas, utilizando una estrategia flexible y de enfoque operacional con valor agregado:

-- Los fondos de capital privado de H.I.G. invierten en adquisiciones, recapitalizaciones y escisiones corporativas de negocios industriales y de servicios, sean rentables o de bajo desempeño.

-- Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en deuda senior y junior para compañías de diferentes tamaños en una base primaria (originación directa) así como en mercados secundarios. H.I.G. es líder en deuda colateralizada a través de la familia de vehículos WhiteHorse y dirige a WhiteHorse Finance, una compañía pública gestora de inversiones.

-- Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor agregado, las cuales se pueden beneficiar de mejores prácticas de gestión de activos.

-- El brazo de infraestructura de H.I.G. se enfoca en realizar inversiones de valor agregado en el sector de infraestructura.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y dirigido más de 300 compañías a nivel mundial. El portafolio actual de la firma incluye más de 100 compañías con un total de ingresos de más de $30.000 millones de dólares. Para más información por favor visite www.higcapital.com.

*Con base en los compromisos de capital totales gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.

Contacto

Fabio Saad Director General Región Andina fsaad@higcapital.com

