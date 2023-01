Comunicado de prensa de Business Wire: Hillstone Networks

Hillstone Networks,proveedor líder de soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles, anunció una importante actualización a su sistema operativo, Hillstone StoneOS 5.5R10. La última actualización ofrece protección contra amenazas de alto rendimiento basado en IA, control y gestión centralizados de Zero Trust (confianza cero), y más simplificación de operaciones de seguridad y optimización del sistema, entre más de 300 funciones nuevas. La nueva funcionalidad aumenta la postura de seguridad de los entornos del cliente y optimiza aún más las operaciones de seguridad con una manera sencilla de actualización.

Mejoras de protección contra amenazas con tecnología de IA

El nuevo StoneOS aprovecha la tecnología de IA para ofrecer detección de amenazas basadas en ML (aprendizaje automático) para tráfico cifrado sin la necesidad descifrado. También cuenta con protección inteligente DDoS y detección de DGA. Además, incluye una extensión de lista negra que empodera la funcionalidad del filtrado perimetral del tráfico (Perimeter Traffic Filtering, PTF) y ofrece más protección contra amenazas.

Control y gestión centralizados de Zero Trust

ZTNA avanzado implementa la gestión centralizada para las políticas de ZTNA a través de gestión de seguridad (Security Management. HSM) Hillstone, y soporta conexión inteligente a las puertas de enlace ZTNA, autenticación única de paquete (single packet authentication, SPA), soporte del sistema operativo de múltiples proveedores para clientes ZTNA, junto con un portal ZTNA. Las nuevas funciones ofrecen una mejor experiencia de usuario con mejoras en las operaciones generales y gestión de la solución ZTNA.

Interconectividad más inteligente con capacidades VPN extendidas

El VPN extendido cuenta con soporte ECMP y recuperación de fallas para enrutamiento inteligente de VPN y ofrece opciones de establecimiento de túnel IPSec VPN configurando puertos personalizados y autonegociación. Estas funciones brindan mejor uso del ancho de banda y mejoran la conectividad, lo que garantiza que la empresa no tenga interrupciones.

Las operaciones optimizadas del sistema descargan cargas de trabajo redundantes

El último StoneOS introduce un asistente de puesta en marcha simplificado y verificación automatizada de redundancia de NAT para facilitar operaciones del sistema, y mejora la productividad general de las organizaciones optimizando la carga de trabajo de los administradores del sistema.

Las mejoras robustas de todo el sistema garantizan aún más la continuidad comercial

Con la última versión, se mejora la disponibilidad del sistema en todo el panel, con soporte para alta disponibilidad (High Availability, HA) avanzada y el agraciado reinicio del protocolo de puerta de enlace de frontera (Border Gateway Protocol, BGP), garantizando aún más que los servicios comerciales de las organizaciones permanezcan sin interrupciones.

"La transición del tradicional modelo de seguridad basado en el borde es un cambio sísmico, desencadenado principalmente por la exigencia de trabajar en casa inducida por la pandemia, pero el impacto evolucionará gradualmente y, por consiguiente, las soluciones que ofrecemos deben abordar los desafíos asociados", afirma Tim Liu, director de Tecnología y cofundador de Hillstone Networks. "La última iteración de StoneOS sigue abordando los desafíos con los que se enfrentan los equipos de SecOps y los riesgos constantes con los que se enfrentan las empresas a nivel global. Mejor protección contra amenazas impulsada por IA, mejor integración, control y gestión centralizados y operaciones optimizadas son todas funciones críticas al ofrecer un enfoque estratégico y estable para los entornos de ciberseguridad con resiliencia cibernética".

StoneOS es la base para todos los firewalls de Hillstone de próxima generación, que fue reconocido en el Magic Quadrant? (Cuadrante mágico) de Gartner® 2022 por sus firewalls de red, nombrado por noveno año consecutivo como visionario. StoneOS 5.5R10 ahora, por lo general, está disponible.

Acerca de Hillstone Networks

Las soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles de Hillstone Networks están cambiando el panorama de la seguridad empresarial, lo que permite alcanzar la resiliencia cibernética y reducir el costo total de propiedad (Total cost of ownership, TCO). Al proporcionar visibilidad integral, inteligencia superior y protección rápida para ver, comprender y actuar contra amenazas cibernéticas de múltiples capas y etapas, Hillstone cuenta con una calificación favorable por parte de analistas líderes y las empresas globales confían en ella. Para obtener más información, visite https://www.hillstonenet.lat/.

