Comunicado de prensa de Business Wire: Hillstone Networks

Hillstone Networks,un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles, anunció que fue nuevamente reconocido en el Cuadrante Mágico? de Gartner® 2022 por sus firewalls de red. Es el noveno año consecutivo en que es distinguido, y fue nombrado Visionario por segunda vez.

Las soluciones de Hillstone Networks han evolucionado de una plataforma de seguridad de redes a una sólida cartera de ciberseguridad que ofrece resiliencia informática del perímetro a la nube pasando por cada lugar del recorrido. Desde los requisitos de redes de las PyME hasta los de operadores profesionales, pasando por todos los principales sectores verticales del mundo, actualmente la cartera aprovecha la fundacional Next Generation Firewall (NGFW) para integrar las siguientes soluciones:

-- Hillstone Secure SD-WAN, una solución para empresas distribuidas.

-- Hillstone ZTNA, una solución que habilita un acceso de confianza cero desde cualquier dispositivo y lugar.

-- Hillstone CloudArmour, que ofrece protección para cargas de trabajo en la nube.

-- Hillstone CloudHive, una solución de microsegmentación para centros de datos virtualizados.

-- Hillstone sBDS, una solución de protección de servidores integrada con detección y respuesta de red contra amenazas multifase y multicapa que atacan hosts y servidores críticos.

-- Hillstone iSource, una plataforma de detección y respuesta extendida (XDR) con funcionalidades de IA que incluye características de NDR y datos de plataformas de terceros.

"Estamos felices de regresar por noveno año para ser reconocidos por la integridad de nuestra visión y capacidad de ejecución", indica Tim Liu, director de tecnología y cofundador de Hillstone Networks. "En el mundo multinube híbrido actual, nuestra estrategia con foco prioritario en la nube tiene impacto tanto en clientes como en socios. Seguimos aprovechando la galardonada y vanguardista plataforma NGFW e integrando funcionalidades avanzadas para habilitar capacidades de SD-WAN y ZTNA que nos permiten ofrecer soluciones adicionales con el objetivo de salvar las brechas en el mercado y satisfacer las necesidades de nuestra base de clientes en permanente crecimiento".

El foco prioritario en la nube es un mandato para ofrecer soluciones de resiliencia informática efectivas que protejan activos e infraestructuras empresariales críticas. Independientemente de los entornos in situ y de nube privada e híbrida, el repertorio de la solución Hillstone Networks incluye seguridad de la IoT que ayuda a que este sector detecte, proteja y gestione de manera proactiva el riesgo en dispositivos de la IoT.

Descargue una copia del Cuadrante Mágico de Gartner para firewalls de red aquí.

Gartner, Cuadrante Mágico de Gartner para firewalls de red, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Thomas Lintemuth, 19 de diciembre de 2022

Gartner no patrocina a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores que poseen las calificaciones más altas ni otras designaciones destacadas. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como verdades de hecho. Gartner no se hace responsable de ninguna garantía, explícita o implícita, respecto de esta investigación, incluidas las garantías de comercialización o aptitud para un fin determinado.

GARTNER es una marca comercial y una marca de servicio de Gartner, y Cuadrante Mágico es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y el resto del mundo. Estas marcas se utilizan con permiso en el presente documento. Todos los derechos reservados.

Acerca de Hillstone Networks

Las soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles de Hillstone Networks están cambiando el panorama de la seguridad empresarial al permitir alcanzar la resiliencia informática y reducir el costo total de propiedad. Al ofrecer una visibilidad integral, una inteligencia superior y una rápida protección para ver, entender y actuar contra ciberamenazas multicapa y multifase, Hillstone está bien considerado por los principales analistas y es un proveedor de confianza para empresas globales. Para obtener más información, visite www.hillstonenet.com.

