Comunicado de prensa de Business Wire: Hillstone Networks

Hillstone Networks,un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles, anunció hoy la disponibilidad global de su cartera simplificada que ofrece resiliencia cibernética, lo que asegura activos críticos contra ataques cibernéticos sofisticados y multifacéticos y una superficie de ataque en expansión.

La fuerza laboral y las cargas de trabajo actuales requieren flexibilidad, calidad de servicio y, sobre todo, protección. Las soluciones de seguridad deben ser igualmente flexibles y ofrecer resiliencia cibernética de nivel empresarial. Las soluciones de Hillstone Networks han evolucionado desde una plataforma de seguridad de red, incluida en el Cuadrante Mágico de Gartner para Cortafuegos (Firewalls) Empresariales durante 8 años consecutivos, hasta convertirse en una sólida cartera que ofrece resiliencia cibernética, desde el borde hasta la nube y todo lo demás, a más de 23 000 clientes en todo el mundo.

En la Conferencia RSAC 2022, en San Francisco, Hillstone exhibirá su amplia gama de soluciones en estas iniciativas:

-- SD-WAN: Hillstone Secure SD-WAN (Software-defined Wide Area Network [red de área extensa definido por software]) protege las redes sin fronteras actuales con visibilidad granular y cumplimiento de todas las interacciones en todos los puntos de entrada a la red, con la capacidad de profundizar en el comportamiento del usuario, el dispositivo y el acceso.

-- ZTNA: La solución Hillstone ZTNA (Zero Trust Network Access [acceso a las redes de confianza cero]) asegura el acceso remoto para las implementaciones actuales de trabajo desde cualquier lugar, o industrias fuertemente reguladas con datos confidenciales que necesitan proteger su perímetro del borde en evolución. Los controles de acceso detallados permiten la aplicación precisa de privilegios desde donde sea necesario.

-- Microsegmentación: Hillstone CloudHive protege las aplicaciones nativas de la nube y basadas en la nube, para los equipos de desarrollo/operaciones (dev/ops) que dependen de la portabilidad de las aplicaciones y los microservicios, y los proveedores de servicios en la nube donde la tenencia múltiple puede ser riesgosa sin segmentar o aislar el acceso a la red. La compatibilidad con VMware y OpenStack proporciona portabilidad multiplataforma en las nubes.

-- CWPP: Hillstone CloudArmour protege las aplicaciones en la nube que se ejecutan en entornos de nube pública o múltiples, al integrarlas a los entornos y procesos de integración continua (continuous integration, CI)/entrega continua(continuous delivery, CD) y desarrollo y operaciones (development and operations, DevOps) existentes con visibilidad completa de la pila de aplicaciones. Protege los alojamientos de metal expuesto (bare metal hosts), las máquinas virtuales, los contenedores y las cargas de trabajo sin servidor.

-- NDR: Hillstone sBDS (Server Breach Detection System [sistema de detección de transgresiones al servidor]) ofrece monitoreo continuo de la red con una plataforma de respuesta y detección de red impulsada por IA que recopila y agrega datos de tráfico de red, aplica análisis de comportamiento e inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI)/aprendizaje automático (Machine Learning, ML), y brinda información a los equipos de seguridad desde una sola vista.

-- XDR: Hillstone iSource reúne todas las actividades clave, incluida la detección de amenazas, la investigación, la respuesta y la búsqueda de amenazas en tiempo real en una sola plataforma y obtiene una amplia visibilidad de todos los datos de amenazas relevantes de los puntos finales de los dispositivos, aplicaciones, redes y dispositivos de seguridad, incluidos dispositivos de terceros.

"La resiliencia cibernética es la capacidad de la infraestructura para capear una tormenta de ataques implacables y recuperarse rápidamente. La infraestructura resiliente a la cibernética transforma la seguridad tradicional, que es inflexible, estática y poco práctica, en un plan de seguridad modernizado y ágil, que es adaptable, dinámico y realista. Esta es la visión de Hillstone y se refleja en las soluciones que ofrecemos al mercado", afirma Tim Liu, director de Tecnología y cofundador de Hillstone Networks.

"El entorno de la infraestructura de TI típico de hoy en día está muy desagregado por naturaleza y presenta desafíos complejos con respecto a la seguridad. Creo que Hillstone Networks ofrece un conjunto de soluciones de ciberseguridad mejoradas con AI/ML que están diseñadas para proporcionar visibilidad, facilidad de implementación y simplificar la gestión continua a través de la integración en los marcos de seguridad y operaciones (security and operations, SecOps) existentes", afirma Will Townsend, vicepresidente y analista principal de Redes y Prácticas de Seguridad de Moor Insights & Strategy.

