Comunicado de prensa de Business Wire: Hillstone Networks

Hillstone Networks, un proveedor líder de soluciones de protección de infraestructura, anunció hoy que recibió la distinción "Elección de los clientes" en la "Voz del cliente" de Gartner Peer Insights de 2022: Cortafuegos de red. "Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de calificación y revisión de los usuarios diseñada para los encargadors de la toma de decisiones de software y servicios empresariales".

En el informe, los proveedores, incluido Hillstone Networks, "ubicados en el cuadrante superior derecho de los cuadrantes de 'Voz del clientee' son reconocidos con la distinción Elección de los clientes de Gartner Peer Insights, denotada con una insignia Elección de los clientes. Los proveedores reconocidos cumplen o superan tanto la calificación general promedio del mercado como el interés y la adopción del usuario promedio del mercado".

"Además de ofrecer soluciones de seguridad de red innovadoras, comprobadas y efectivas, Hillstone Networks se compromete a brindar una excelente experiencia al cliente", dijo Tim Liu, cofundador y director de Tecnología de Hillstone Networks. "Creemos que ser reconocidos con la distinción 'Elección de los clientes' es un testimonio de nuestro compromiso de brindar el servicio excepcional y el apoyo que nuestros clientes necesitan para mantener la seguridad de sus empresas".

Entre los hallazgos clave para Hillstone Networks en el informe de cortafuegos de red "Voz del cliente" de Gartner Peer Insights del 28 de febrero de 2022 se encuentran:

-- Hillstone Networks recibió una calificación de "disposición a recomendar" del 100 por ciento de sus usuarios.

-- El 85 por ciento de los usuarios encuestados de Hillstone le dieron a la compañía una calificación de 5 sobre 5 estrellas.

-- La experiencia de soporte de Hillstone Networks recibió una calificación de 4,9 sobre 5 según 94 reseñas.

-- La experiencia de ventas de Hillstone Networks recibió una calificación de 4,9 sobre 5 según 93 reseñas.

Para leer el informe de Cortafuegos de red "Voz del cliente" de Gartner Peer Insights de 2022, haga clic aquí.

Con más de 23 000 clientes globales, Hillstone Networks ha establecido una reputación de "seguridad que funciona". Sus soluciones intuitivas abarcan SD-WAN, ZTNA, microsegmentación, CWPP, NDR, así como XDR. Hillstone Networks ha sido nombrada Visionaria en el Cuadrante Mágico de Gartner? en el Cortafuegos de Red e igualmente ha sido reconocida por ocho años consecutivos.

Gartner, Gartner Peer Insights "Voz del cliente": Cortafuegos de red, Usuarios colaboradores, 29 de abril de 2022. *

Gartner, Cuadrante mágico para cortafuegos de red, por Rajpreet Kaur, Jeremy D'Hoinne, Nat Smith, Adam Hils, 1 de noviembre de 2021

Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados

Acerca de Gartner Peer Insight

El contenido de Gartner Peer Insights consta de las opiniones de los usuarios finales individuales en función de sus propias experiencias, y no debe interpretarse como declaraciones de hechos, ni representa las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en este contenido ni otorga ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Peer Insights es una marca comercial de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Las reseñas publicadas en Gartner Peer Insights Customers' Choice constituyen las opiniones subjetivas de usuarios finales según sus revisiones, calificaciones y datos individuales aplicados en comparación con una metodología documentada; no representan la opinión de Gartner o sus afiliadas ni constituyen un aval por parte de estas.

Acerca de Hillstone Networks

Las soluciones probadas de protección de infraestructura de Hillstone Networks proporcionan a las empresas y a los proveedores de servicios la visibilidad y la inteligencia para ver integralmente, comprender a fondo y actuar rápidamente contra las amenazas multicapa y multietapa a la seguridad cibernética. Con una calificación favorable de analistas líderes y la confianza de empresas globales, Hillstone protege desde el borde hasta la nube con un costo total de propiedad mejorado. Para obtener más información, visite https://www.hillstonenet.lat/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005344/es/

Contacto

Contacto con los medios Zeyao Hu +1 4085086750 inquiry@hillstonenet.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.