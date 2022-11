Comunicado de prensa de Business Wire: Hong Kong Trade Development Council

Organizada por el Hong Kong Trade Development Council, la 49.a edición de la feria Hong Kong Toys & Games Fair (Feria de Juegos y Juguetes de Hong Kong) será llevada a cabo bajo el flamante modelo de EXHIBITION+ que integra exposiciones en línea y fuera de línea. La feria física tendrá lugar entre el 9 y el 12 de enero de 2023en el centro de exposiciones Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), mientras que la exposición en línea se desarrollará desde el 9 hasta el 19 de enero y ayudará a los comerciantes globales a explorar oportunidades comerciales tanto en persona como en línea. Celebrada este año bajo el tema de "Play To Bond . Family and Beyond" ("Jugar para vincularse, la familia y más allá"), la feria exhibirá una amplia gama de productos que varían entre los juguetes tradicionales hasta juegos de alta tecnología, desde nombres famosos hasta marcas emergentes.

La feria Toys & Games Fair del HKTDC de Hong Kong volverá en enero de 2023

Más flexibilización de las medidas de cuarentena para facilitar la visita de compradores globales

El Gobierno de la RAE de Hong Kong anunció más flexibilización de las medidas de cuarentena para los viajeros que lleguen y entraron en vigor a partir del 26 de septiembre de 2022. Bajo el programa "0+3", los viajeros que lleguen ya no necesitarán hacer una prueba PCR antes del vuelo y cuarentena en un hotel designado. Los viajeros con un código ámbar durante los tres días de vigilancia médica también pueden participar en los eventos entre empresas. El Programa Return2hk y el Programa Come2hk serán extendidos para abarcar todos los lugares en el territorio y en Macao sin restricción de cuota. El último arreglo de cuarentena para los viajeros que lleguen ofrece conveniencia para los compradores globales para visitar la Hong Kong Toys & Game Fair, así como también las ferias simultáneas Hong Kong Baby Products Fair y la Hong Kong International Stationery & School Supplies Fair.

Amplia gama de exposiciones en exhibición

Para facilitar las necesidades de recursos de los compradores, la feria presentará una serie de zonas de productos entre las que se incluyen la Brand Name Gallery, que presentará productos de marca con diseño atractivo y funciones innovadoras. Kidult World presentará productos para adultos como mercaderías para pasatiempos, artículos de magia, artículos de juegos de guerra y de acción, así como también juguetes modelos y estatuillas para arte. También de regreso en la próxima edición estarán los Smart-Tech Toys, que exhibirán juguetes y juegos que incorporan tecnologías innovadoras, tales como IA, RA, RV, etc. Los juguetes ecológicos, como uno de los temas más candentes del sector, también estarán destacados en la feria para cumplir con las necesidades del mercado.

