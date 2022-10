Comunicado de prensa de Business Wire: HS Group

HS Group, uno de los mayores proveedores de capital a largo plazo para inversiones alternativas, se complace en anunciar un acuerdo estratégico con Mercator Partners, el gestor de activos centrado en la sostenibilidad.

Fundado en 2018, Mercator se dedica a la gestión de activos alternativos y a las oportunidades de descarbonización en las industrias básicas. La firma combina un equipo especializado en construcción de carteras, de mucha experiencia y probada eficacia, con un proceso de inversión diferenciado y desarrollado en torno a la investigación primaria. Su cofundador y CIO, Scott Hobart, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con HS Group, un equipo que ha demostrado su capacidad para ayudar al crecimiento de muchos gestores de inversión alternativos líderes, junto con una fuerte comprensión de las oportunidades de inversión estructural de varias décadas, todo ello pensado con el objetivo de descarbonizar la industria".

Mercator lanzó el Mercator Convergence Fund, una orden de renta variable global a largo/corto plazo en abril de 2019. La estrategia se basa, en gran medida, en el marco de la Taxonomía de la UE para informar el posicionamiento. Mercator trabaja en estrecha colaboración con el mundo académico y ha aprovechado los recursos de los laboratorios nacionales que han llevado a cabo un trabajo pionero en apoyo de la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Martin Fransson, cofundador, dirige la investigación primaria y se doctoró en fisicoquímica con especialización en ciencia de los materiales y catálisis en la Universidad de Princeton. El tercer cofundador, Matthew Cross, supervisa la investigación específica de las acciones. En 2021, Mercator fue la primera plataforma de gestión de activos en asociarse con el Centro Andlinger de Energía y Medioambiente de Princeton en el marco de su programa E-ffiliates. Chris Grieg, investigador científico principal del Centro Andlinger, comentó: "El mundo académico aprecia el valor de fortalecer los vínculos con la gestión de activos, por lo que nos complace observar el progreso de Mercator a medida que continúa escalando".

Mercator también apoya a los fundadores que buscan comercializar la propiedad intelectual innovadora que ofrece una vía para la descarbonización, con recientes inversiones iniciales que abarcan modelos de negocio que aportan una eliminación ampliable y permanente del dióxido de carbono y nuevos enfoques para el diseño de reactores en el campo de la energía de fusión.

En relación con la decisión de HS Group de incorporar a Mercator a su creciente círculo de asociaciones con gestores alternativos, Michael Garrow, director de información, señaló: "En Mercator reconocimos a un equipo que supo identificar con antelación la oportunidad de inversión en torno a la descarbonización de la industria a medida que se intensifica la urgencia de hacer frente al cambio climático". Garrow continuó: "Creemos que el proceso de inversión que han construido en torno a la investigación primaria, capitalizando fuentes de información no tradicionales, deja a la empresa en una posición fuerte para explotar lo que bien podría convertirse en la mayor reasignación de capital de la historia".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20221017005753/es/

