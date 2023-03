Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei Technologies Co., Ltd

En el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, du, de la Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) y Huawei firmaron un memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) sobre cooperación estratégica de 5.5G, lo que marca una nueva fase de su asociación de larga data.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005896/es/

du UAE and Huawei signing MOU (Photo: Business Wire)

Como uno de los operadores de telecomunicaciones de más rápido crecimiento en EAU, du trabaja de manera estrecha con Huawei y tiene un rendimiento destacado en la experiencia de red 5G y desarrollo de servicios, que capta una amplia porción del mercado de Oriente Medio. Mediante esta asociación, du y Huawei fortalecerán la cooperación para la innovación de 5.5G, que incluye innovación tecnológica y evolución de red E2E, para ayudar a du a mejorar la experiencia del usuario de manera continua y liderar el mercado de EAU en el desarrollo de 5.5G.

Saleem AlBlooshi, director de Tecnología de du UAE; Cao Ming, presidente de Huawei Wireless Network Product Line; presidente y director ejecutivo de Huawei UAE, Liu Jiawei, y otros ejecutivos de ambas partes asistieron a la ceremonia de firma.

En virtud del MoU, du y Huawei colaborarán en 5.5G en tres aspectos. Para innovación, se enfocarán en tecnologías clave, entre las que se incluyen ELAA-MM (MIMO masivo, antenas parabólicas extremadamente grandes), IdC pasiva, grandes operadores virtuales entre otros, y debatirán la hoja de ruta de evolución de red E2E. En términos de exploración de aplicación, llevarán a cabo investigaciones sobre nuevos escenarios e identificarán posibles aplicaciones basadas en requisitos locales, tales como metaverso, reuniones holográficas, XR (realidad extendida). En cuanto a la construcción de ecosistemas, trabajarán de manera conjunta con los socios del sector a nivel local y global para construir un sistema 5.5G sano y promover el éxito comercial multilateral.

Saleem AlBlooshi, director de Tecnología de du, expresó: "du tiene el compromiso de trabajar con los líderes del sector de todo el mundo para generar nuevas soluciones que nos ayuden a mantenernos a la vanguardia de la innovación digital. En consonancia con la estrategia de metaverso de EAU, nuestra asociación con Huawei le permitirá a du lograr nuestro objetivo de poner a disposición la tecnología 5.5G para uso comercial y, juntos, podemos generar experiencias de XR inmersivas de alta calidad y fiables para los usuarios. Nuestro objetivo es generar un ecosistema en el que se pueda beneficiar cada aspecto de la vida a partir de funciones exclusivas que la tecnología 5.5G tiene para ofrecer. Estas varían desde conectividad mejorada y mayores velocidades hasta IdC de escenario completo y una amplia cobertura".

Cao Ming, presidente de Huawei Wireless Network Product Line, manifestó: "Tenemos el compromiso de ofrecer soluciones basadas en los requisitos del usuario. Trabajaremos con du en la innovación en 5.5G, exploraremos y promocionaremos las tecnologías 5.5G, y comercializaremos casos de uso de alto valor basados en escenarios locales en EAU para mejorar la experiencia de red y construir un mundo inteligente y digital".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005896/es/

Contacto

Xu Jing, Huawei Technologies Co., Ltd, xujing70@huawei.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.