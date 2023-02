Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

En el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, Huawei dio a conocer una serie completa de soluciones One 5G, capaces de llevar todas las bandas a 5G. Cao Ming, presidente de la división de productos inalámbricos de Huawei, declaró: "El vertiginoso desarrollo del 5G estimulará la evolución de todas las bandas hacia esta tecnología. Para ayudar a los operadores a maximizar el valor de cada banda y mejorar sin cesar las capacidades de la red en múltiples dimensiones, las soluciones One 5G de Huawei no solo ofrecen un rendimiento superior en el sector, también cuentan con una operación y mantenimiento y un despliegue simplificados, así como una eficiencia energética y una capacidad de evolución inigualables".

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230227006024/es/

Cao Ming giving a keynote speech at MWC Barcelona 2023 (Photo: Business Wire)

Las redes convergentes de duplexación por división de tiempo y por división de frecuencia (TDD+FDD) se están convirtiendo en el método de construcción 5G dominante. Las soluciones One 5G pueden explotar toda la potencia de todas las bandas en un único emplazamiento basado en TDD, FDD y digitalización en interiores. Sumado a esto, intelligentRAN permite una colaboración exhaustiva en toda la red en todos los escenarios, lo que ayuda a los operadores a construir redes 5G más rentables.

ELAA para una cobertura y experiencia TDD óptimas y MetaAAU para todos los escenarios

Las combinaciones de software y hardware avanzados, como el sistema de antenas extremadamente grandes (ELAA, por sus siglas en inglés) y el algoritmo AHR, pueden dar como resultado una cobertura TDD óptima y la mejor experiencia. La nueva red MetaAAU "0 bits, 0 vatios" ofrece una cobertura excelente, al tiempo que mantiene una eficiencia energética óptima, en todos los escenarios, además de garantizar un consumo de energía ultrabajo cuando se utiliza con una carga ligera.

En cuanto a los escenarios de espectro discreto, la MetaAAU de 800 MHz, que cuenta con el mayor ancho de banda del sector, puede cubrir toda la banda C. De este modo, se facilita el despliegue simplificado de 3400 MHz a 3800 MHz, y en el futuro también cubrirá de 3800 MHz a 4200 MHz. Para escenarios con espacio limitado para la instalación de antenas, Huawei lanzará Meta BladeAAU, que integra de forma innovadora las tecnologías Meta y Blade. La Meta BladeAAU permite desplegar todas las bandas sub-6 GHz en un único poste. Su componente activo se actualiza a MetaAAU, con lo que se consigue una eficiencia energética y un rendimiento óptimos para las bandas TDD, mientras que su componente pasivo se actualiza a 2L8H para soportar la configuración óptima bajo demanda de sub-3 GHz.

Gracias a la continua innovación en ingeniería de sistemas M-MIMO, el nuevo módulo M-MIMO 32T32R de Huawei para macroestaciones base pesa tan solo 12 kg. Además de su elevado rendimiento, presenta el diseño más ligero del sector, lo que significa que puede instalarlo una sola persona y transportarlo con una sola mano. Esto contribuye a aumentar la eficiencia de los operadores en la construcción de redes.

Los nuevos avances en tecnologías multiantena de banda ultraancha aceleran la evolución de todas las bandas hacia la 5G

Las bandas FDD existentes siguen evolucionando hacia 5G, pero se enfrentan a dificultades como la fragmentación del espectro, un ancho de banda estrecho y múltiples tecnologías de acceso de radio (RAT, por sus siglas en inglés). Para abordar estos problemas, Huawei promueve soluciones multiantena de banda ultraancha que simplifican el despliegue, mejoran la eficiencia espectral y equilibran la 5G y las RAT existentes.

La RRU de 4T4R de banda ultraancha, que incluye el hardware y los algoritmos más avanzados, simplifica el despliegue de todas las bandas FDD y RAT y, al mismo tiempo, reduce el consumo de energía en un 20 %. Además, la tecnología de cancelación PIM integrada elimina las interferencias mientras que SingleCell mejora la tasa percibida por el usuario en el borde de la celda en un 20 %.

Gracias a la tecnología de conformación de haces de alta precisión 5G NR, la RRU de 8T8R de banda ultraancha puede mejorar al mismo tiempo la capacidad y la cobertura de la red, con lo que la experiencia del usuario mejora en un 40 %. En escenarios de carga media y pesada, la tecnología Power-Boosting permite un reparto dinámico del 100 % de la potencia entre portadoras y entre las RAT. De este modo, se logra un buen rendimiento con un 30 % menos de consumo de energía. En situaciones de carga ligera, la tecnología Power-Adapting permite programar la alimentación a demanda para conseguir un consumo básico equivalente entre las RRU de 8T8R y las de 4T4R.

La tecnología FDD M-MIMO de Huawei se ha comercializado con gran éxito en todo el mundo, ya que es capaz de quintuplicar la capacidad. El nuevo modelo FDD BladeAAU es una combinación de FDD M-MIMO y tecnología avanzada de antena transparente. Consigue una cobertura óptima por debajo de 3 GHz y la máxima capacidad, al tiempo que admite el despliegue en un solo poste.

Ampliación de la experiencia 5G superior en interiores y garantía de que la cobertura 5G se extiende de las zonas urbanas a las rurales

Los interiores soportan actualmente el 70 % de todo el tráfico de redes inalámbricas. La solución LampSite 5.0 de Huawei integra 3G, 4G y 5G, y este diseño reduce su peso y volumen en un 25 %, y el consumo de energía del emplazamiento en un 40 %. Con el apoyo de M-MIMO distribuido, también es capaz de convertir las interferencias en ganancias y multiplicar por 4 la capacidad de la red, con lo que se consigue una experiencia gigabit en todas partes. LampSite 5.0 se ha convertido en la mejor elección en muchos escenarios de interior, como aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales.

En zonas rurales remotas, la solución RuralLink de Huawei proporciona cobertura de tres sectores con una sola RRU y una antena. Utiliza fronthaul de microondas para simplificar el despliegue, por lo que elimina la necesidad de BBU y amplía el alcance de cobertura de los emplazamientos remotos a 20 km. Con un diseño simplificado y bajo consumo de energía, RuralLink admite operaciones y mantenimiento remotos y requiere tan solo seis paneles solares para alimentar un solo emplazamiento.

La SDIF lidera el desarrollo sostenible en lo que a antenas se refiere: un 20 % más de eficiencia energética en todas las bandas

La alimentación por inyección directa de señal (SDIF, por sus siglas en inglés) es una tecnología de antena avanzada exclusiva de Huawei. Ahorra una gran cantidad de alimentadores y cables, y mejora la precisión de amplitud y fase además de reducir significativamente la pérdida de impedancia, lo que se traduce en un aumento de la eficiencia general de RF de la antena. La tecnología SDIF de Huawei está diseñada para todos los escenarios y series de antenas con el fin de cumplir los requisitos de configuración específicos de cada banda y región. Todo ello supone un aumento del 20 % en la eficiencia energética de todas las bandas.

El modo multicanal de banda ultraancha es fundamental para la próxima generación de MAGICSwave

Los nuevos productos 2T compatibles con bandas convencionales (con 800 MHz de ancho de banda) permiten agregar más portadoras. Además de ser compatibles con banda E ofrecen una capacidad de 25 Gbps y, gracias a una mayor potencia de transmisión y a las antenas inteligentes de seguimiento del haz, su distancia de transmisión es un 50 % mayor que las mejores del sector.

IntelligentRAN abre un nuevo camino para la inteligencia RAN

IntelligentRAN de Huawei aporta inteligencia a la red de acceso de radio y ofrece tres funciones principales: iPowerstar, iHashband e iFaultcare. Los resultados de las pruebas de red en directo muestran que iPowerstar duplica el efecto de ahorro de energía en comparación con las soluciones convencionales, mientras que iHashband mejora la experiencia del usuario en un 30 %. Por su parte, iFaultcare mejora la eficiencia de la resolución de problemas en un 40 %. IntelligentRAN llevará diversas aplicaciones inteligentes a más escenarios y permitirá una amplia colaboración entre todas las bandas y todos los escenarios.

"Huawei ayudará a los operadores a adaptar todas las bandas al 5G a través de una serie de innovaciones únicas, y brindará a los usuarios la mejor experiencia de red móvil. Para el futuro, Huawei seguirá innovando junto a los clientes globales para lograr un futuro 5G en el que todos salgamos ganando", afirmó Cao.

El MWC Barcelona 2023 se celebra del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. Huawei expone sus productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via. Junto con operadores globales, profesionales de la industria y líderes de opinión, nos adentramos en temas como el éxito empresarial de 5G, las oportunidades de 5.5G, el desarrollo ecológico, la transformación digital y nuestra visión de utilizar el modelo empresarial GUIDE para sentar las bases de 5.5G y construir sobre el éxito de 5G para alcanzar una prosperidad aún mayor. Para más información, visite: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227006024/es/

Contacto

Xu Jing, Huawei Technologies Co. Ltd, xujing70@huawei.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.