Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

La capacidad de Huawei para construir centros de datos más eficientes en términos energéticos podría ser un ejemplo para otros conforme avanza la descarbonización del sector de la construcción en todo el mundo, según un portavoz de la empresa.

Andrew Williamson, Vice President of Government Affairs and Economic Advisor, Huawei speaks at the panel. (Photo: Business Wire)

Según Andrew Williamson, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Asesor Económico de Huawei, las infraestructuras y los edificios digitales "inteligentes" se están haciendo especialmente comunes en el Área de la Gran Bahía de Cantón-Hong Kong-Macao (AGB) de China.

"La modularización de las instalaciones de los centros de datos crea nuevas posibilidades de construcción rápida y con una huella de carbono mucho menor", expresó Williamson, quien destacó que los tiempos de construcción pueden pasar de los 18 meses actuales a tan solo seis meses, gracias al diseño prefabricado de acero.

"Esta solución utiliza mucho menos hormigón que los edificios convencionales, por lo que las emisiones de carbono en la fase de construcción podrían compensarse en más de un 90 %", añadió.

Williamson efectuó estas declaraciones en una sesión organizada por la Alianza Mundial para los Edificios y la Construcción (GlobalABC) y la Agencia Alemana de la Energía en el Pabellón de los Edificios durante la 27.a Conferencia de las Partes, o COP27, que se celebró en Sharm El-Sheikh (Egipto). También intervinieron en esa ocasión ponentes del Ministerio Federal de Economía y Acción Climática de Alemania (BMWK), la Academia China de Investigación sobre la Construcción, el Instituto de Recursos Mundiales, ICLEI East Asia, el Instituto de Investigación sobre la Construcción de Shenzhen y JA Solar.

"El proceso en sí es sumamente importante para poner en marcha la colaboración en materia de descarbonización del sector de los edificios. En esencia, se trata de reunir a los diferentes actores, hacer que dialoguen entre sí y acuerden una visión compartida y unos objetivos, y que se pongan de acuerdo sobre las acciones que hay que ejecutar para transformar el sector", comentó Jonathan Duwyn, responsable de la Cartera de Edificios y Construcción del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

En cuanto a la construcción de complejos ecológicos y respetuosos con el medioambiente, Huawei ha adoptado la energía fotovoltaica en los tejados de muchas de sus propias instalaciones, incluida la fábrica de Huawei Dongguan. También ha aumentado constantemente el uso de electricidad procedente de fuentes de energía renovable, que se incrementó en un 42,3 % hasta alcanzar los 300 millones de kWh en 2021.

En sus sedes de Shenzhen y Dongguan, en la zona del AGB de China, los complejos de Huawei funcionan solo con energía limpia. En el resto del país, el Centro de Investigación de Chengdu fue el primero de Huawei en lograr operaciones con cero emisiones netas de carbono.

La empresa también ha contribuido al esfuerzo mundial concertado para alimentar la COP27 con energía solar limpia. Junto con su socio Infinity Power, Huawei suministró los inversores de cadena para el proyecto solar de 6 MW que iluminó el centro de conferencias de la COP27.

Se prevé que la planta solar genere hasta 11 723 MWh de energía al año. Esto puede suministrar energía a 5000 hogares y reducir más de 4000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

"El proyecto también proporcionará electricidad verde a Sharm el-Sheikh durante años", declaró Williamson.

