Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

En la cumbre All Bands to 5G realizada durante el evento Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, Huawei afirmó que seguirá innovando y ayudando a que los operadores hagan evolucionar todas las bandas a 5G para una eficiencia de espectro maximizada, en un contexto donde se hacen todos los esfuerzos por ofrecer experiencias digitales más inmersivas y de mayor definición a los consumidores y de acelerar la transformación digital de distintas industrias.

Fang Xiang, vicepresidente de la línea de productos inalámbricos de Huawei, afirmó en su discurso principal: "La cobertura 5G omnipresente y los nuevos servicios 5G de alto valor, como las transmisiones HD en vivo, VoNR, XR y los juegos en la nube, impulsan la evolución de todas las bandas a 5G. Huawei continúa innovando con soluciones de banda ultraancha, de antenas múltiples, ecológicas y simplificadas. Esto ayuda a que los operadores maximicen la eficiencia de espectro para diseñar redes 5G de alta calidad de rendimiento óptimo, consumo de energía mínimo, experiencias premium y alta capacidad de adaptación".

Invitados de GSMA Intelligence, Coleago y Ookla señalaron que en un contexto donde servicios 5G como el nuevo video, VoNR y a nueva IoT se están desarrollando rápidamente, todas las bandas deben evolucionar a 5G. Esto hará que la implementación multibanda, la coexistencia de múltiples RAT, el espacio limitado para antenas y el alto consumo de energía de la red sean problemas comunes en la industria. Los criterios de evaluación de red deben ampliarse; ya no solo debe tenerse en cuenta la velocidad de bajada sino también la cobertura, la latencia y la experiencia de subida a fin de garantizar experiencias de servicio para video UHD, juegos en la nube, 5GtoB e IoT 5G.

Los operadores globales líderes compartieron sus prácticas en la evolución de todas las bandas a 5G basadas en banda ultraancha y antenas múltiples. En la primera fase, implementaron rápidamente la tecnología 5G para atraer más usuarios. En la segunda, ofrecieron buenas experiencias de servicio gracias a la amplia y profunda cobertura de 5G. En la tercera, implementaron nuevas bandas como mmWave en puntos de conexión para lograr una experiencia superior. Los nuevos servicios 5G impulsan la evolución de la arquitectura de red de NSA a SA, logran una cobertura más amplia y profunda, menor latencia, mejores experiencias, una eficiencia energética más alta y fomentan al desarrollo de distintos servicios 5G.

Huawei ha estado innovando de forma permanente en tecnologías de banda ultraancha y antenas múltiples, y lanzó una gama completa de nuevas carteras de productos. 4T4R RRU de banda ultraancha posee el consumo de energía más bajo de la industria. Utiliza amplificadores de potencia de banda ancha reales, uso compartido de energía dinámico en tiempo real y un exclusivo algoritmo PIMC para permitir la implementación simplificada de tres bandas. En comparación con el promedio de la industria, 4T4R RRU es un 30 % menor en tamaño y peso. un 30 % mayor en rendimiento y un 30 % más bajo en consumo de energía. FDD 8T8R ofrece el rendimiento más alto de la industria. Utiliza formación de haces de alta precisión para mejorar la experiencia y la capacidad de banda media, convirtiéndose en la opción ideal para diseñar redes principales de banda media 5G. FDD M-MIMO es la única solución de su tipo que se ha puesto a prueba en uso comercial a escala. Aumenta cinco veces la capacidad y fue implementada comercialmente en más de 70 redes en todo el mundo. La primera solución FDD BladeAAU de la industria permite la implementación simplificada de todas las bandas en un solo poste.

MWC Barcelona 2023 se desarrolla del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona (España). Huawei exhibe sus productos y soluciones en el puesto 1H50, Fira Gran Via, pasillo 1. Junto con operadores globales, profesionales de la industria y líderes de opinión, analizamos temas como el éxito del negocio 5G, las oportunidades 5.5G, el desarrollo ecológico, la transformación digital y nuestra visión del uso de la hoja de ruta comercial GUIDE con el objetivo de sentar las bases de 5.5G y construir el éxito de 5G para una mayor prosperidad.

