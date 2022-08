Comunicado de prensa de Business Wire: Hurricane Electric

Hurricane Electric, la mayor red global IPv4 e IPv6 en el mundo con sede en Fremont, CA, anunció que ha puesto en marcha un nuevo punto de presencia (PoP) en las instalaciones de MDC en McAllen, de esta manera ampliando su asociación con MDC Data Centers. El nuevo PoP está situado en 422 South 11th St., McAllen, TX 78501.

Hurricane Electric está llevando a cabo una enérgica expansión de su red global, y se ha comprometido a proporcionar el mayor servicio de Internet posible a la mayor cantidad de personas. Además de una mayor capacidad de red a través de puertos 100GE, 10GE y GigE, los clientes de MDC en McAllen tendrán acceso a la amplia red global de Hurricane Electric, que ofrece más de 20.000 sesiones BGP con más de 10.000 redes diferentes a través de 280 puntos de intercambio principales y miles de clientes y puertos de peering privados.

La expansión en MDC Data Centers en McAllen, TX no solo permite a Hurricane Electric aprovechar el ecosistema neutral en el que la mayoría de las redes mexicanas vienen para la interconexión y el peering, sino que también les permite satisfacer la demanda de una mayor conectividad en la frontera.

"Estamos muy contentos de ampliar nuestra red al centro de datos de MDC en McAllen", informó Mike Leber, presidente de Hurricane Electric. "Siendo MDC el nexo donde se interconectan las redes mexicanas, esta es una ubicación importante para nosotros mientras continuamos expandiendo nuestra red global."

MDC Data Centers se centra en conectar el mundo con México proporcionando colocación neutral de operadores y cruces internacionales de fibra en centros estratégicos a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

Acerca de Hurricane Electric

Hurricane Electric opera su propia red global IPv4 e IPv6 y es considerada la mayor red troncal IPv6 en el mundo. Dentro de su red global, Hurricane Electric está conectada a 280 puntos de intercambio principales e intercambia tráfico directamente con más de 10.000 redes diferentes. Empleando una topología de fibra óptica resistente, Hurricane Electric tiene nada menos que cinco rutas redundantes de 100G que cruzan Norteamérica, cuatro rutas separadas de 100G entre Estados Unidos y Europa, y anillos de 100G en Europa y Asia. Hurricane también tiene un anillo alrededor de África y otro a través de Australia y Nueva Zelanda. Hurricane Electric ofrece soluciones de tránsito IPv4 e IPv6 sobre la misma conexión. Las velocidades de conexión disponibles incluyen 100GE (100 gigabits/segundo), 10GE y gigabit ethernet. Puede encontrar más información en http://he.net.

Acerca de MDC Data Centers

MDC Data Centers ofrece la mejor opción para las redes que quieren conectar, cubrir y dar servicio a todo México de la manera más eficiente y eficaz. Esto lo logramos concentrando los puntos de presencia centrales de las redes mexicanas y norteamericanas en nuestros espacios neutrales al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Esta reunión de redes, tanto hacia el norte como hacia el sur, se facilita a través de nuestra combinación ganadora de infraestructura única de cruces de fibra internacional y el alojamiento de un espacio seguro y neutral para que las redes se conecten. Apuntamos a estos esfuerzos para lograr nuestro propósito de "utilizar nuestras conexiones para que la gente prospere".

Para más información, visite: mdcdatacenters.com o siga a MDC Data Centers en LinkedIn y Twitter en @mdcdatacenters.

