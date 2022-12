Comunicado de prensa de Business Wire: Hurricane Electric

Hurricane Electric, la red troncal de Internet IPv6-nativa más grande del mundo acaba de confirmar que ha desplegado un nuevo Punto de Presencia (PoP, por sus siglas en inglés) en GlobeNet Fortaleza. Este nuevo PoP, el cuarto de Hurricane Electric en Brasil, está situado en 333 Rua Raimundo Esteves, Fortaleza CE 60182-330, Brasil.

GlobeNet Fortaleza es la sede de muchos proveedores de servicios de Internet de la región y de la segunda central de Internet más importante de Brasil. Este nuevo PoP, estratégicamente ubicado a menos de seis millas del aeropuerto internacional de Fortaleza, está diseñado para prestar servicio a los clientes de esta región económica, la más grande del noreste de Brasil. Las nuevas instalaciones, que entraron en funcionamiento en el tercer trimestre de 2022, triplican el número de racks y la potencia disponible, con cables de fibra óptica submarinos protegidos a través del Atlántico y un tiempo de actividad garantizado del 99,99 %.

Fortaleza representa el 1 % del PIB nacional y es un centro neurálgico para la industria creativa, el comercio minorista, la distribución y la fabricación. Con cerca de 200 empresas emergentes, esta capital estatal es la quinta mejor ciudad para "startups" del país y recibe el sobrenombre de "Brown Sugar Valley".

"La próspera economía de Fortaleza y su cercanía a los cables transatlánticos convierten a este PoP en un excelente punto de acceso que permite a las empresas brasileñas conectarse globalmente", afirmó Mike Leber, presidente de Hurricane Electric. "Nuestro cuarto PoP en Brasil, el quinto en Sudamérica, es una muestra más de nuestro compromiso por garantizar que los usuarios de todo el mundo tengan acceso a conectividad de alta velocidad".

Los clientes de GlobeNet Fortaleza y de todo el noreste de Brasil ahora disponen de una variedad de nuevas opciones de conectividad y acceso a la extensa red IPv4 e IPv6 de Hurricane Electric, a través de puertos 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) y GigE (1 Gigabit Ethernet). Además, los clientes de las instalaciones pueden intercambiar tráfico IP con la amplia red global de Hurricane Electric, que ofrece más de 30 000 sesiones en protocolo BGP con más de 10 000 redes diferentes a través de más de 280 puntos de intercambio principales y miles de puertos de interconexión voluntaria "peering" privados y de clientes.

Acerca de Hurricane Electric

Hurricane Electric opera su propia red global IPv4 e IPv6 y está considerada la mayor red troncal IPv6 del mundo. Dentro de su red global, Hurricane Electric está conectada a más de 280 puntos de intercambio principales que intercambian tráfico directamente con más de 10 000 redes diferentes. Gracias a una topología de fibra óptica resistente, Hurricane Electric tiene nada menos que cinco rutas redundantes de 100G que cruzan Norteamérica, cuatro rutas separadas de 100G entre Estados Unidos y Europa, y anillos de 100G en Europa y Asia. Hurricane también está presente con un anillo alrededor de África y otro a través de Australia y Nueva Zelanda. Hurricane Electric ofrece soluciones de tránsito IPv4 e IPv6 a través de la misma conexión. Las velocidades de conexión disponibles incluyen 100GE (100 gigabits/segundo), 10GE y gigabit ethernet. Más información en http://he.net.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221220005229/es/

Contacto

Adam Waitkunas Relaciones públicas de Milldam adam.waitkunas@milldampr.com (978) 828-8304

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.