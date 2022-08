Comunicado de prensa de Business Wire: HUVRdata

Hoy, desde ONS 2022,HUVRdata, la plataforma de software de gestión de datos de inspección (Inspection Data Management Software, IDMS), tiene el agrado de anunciar que Oceaneering International, Inc. ha elegido el IDMS de HUVR y se ha incorporado además a la red de colaboradores de HUVR (HUVR Partner Network, HPN). Oceaneering, en calidad de empresa mundial que brinda productos y servicios de ingeniería y soluciones robóticas para los sectores de energía marina, defensa, aeroespacio, manufactura y entretenimiento, aporta una abundancia de conocimiento y experiencia al ecosistema de colaboradores de HUVRdata.

Con el impulso de las demandas energéticas a nivel mundial y el aumento de la preocupación sobre temas de seguridad, medio ambiente y gobernanza, se pronostica que el mercado de integridad de los activos globales crezca al valor de 37 900 millones de USD para 2027. Al mismo tiempo, los propietarios de activos luchan con las perturbaciones causadas por el retiro de expertos en la materia y el aumento de las normativas y de las tecnologías de inspección emergentes, además de una cantidad y variedad sin precedentes de datos cruciales.

"Nos esforzamos por resolver los desafíos operativos más complejos del mundo al implementar tecnología que hace más seguras, eficaces y respetuosas del medio ambiente a las industrias con las que trabajamos", dijo Roderick A. Larson, presidente y director ejecutivo de Oceaneering. "Estamos muy contentos de integrar la experiencia en gestión de integridad y la presencia mundial de Oceaneering a la plataforma de HUVR para lograr una oferta transformadora de principio a fin con el fin de acelerar e informar mejor las decisiones de gestión de integridad de nuestros clientes".

Oceaneering, como miembro más nuevo de la HPN, se une a las 34 empresas actuales dedicadas a crear una experiencia perfeccionada y sencilla para propietarios de activos industriales y proveedores de servicios de inspección. La HPN nació para permitir que los usuarios incorporen las tecnologías y herramientas de hardware y software que deseen en sus flujos de trabajo de inspección, con la certeza de que los datos que se obtengan serán perfectamente integrados, normalizados, indexados y aprovechados para la generación de informes y analítica en una sola plataforma de IDMS.

"La incorporación de Oceaneering a la HPN es un gran triunfo para toda la industria y ayudará a acelerar nuestra misión de transformar el modo en que se recopilan, gestionan y monetizan todos los datos del flujo de trabajo de inspección", dijo Bob Baughman, director ejecutivo de HUVRdata. "Además, saber que la diligencia debida de una empresa tan respetada y diversificada dio como resultado la elección de HUVR es increíblemente legitimador".

HUVRdata es la plataforma de software de gestión de datos de inspección (Inspection Data Management Software, IDMS) de última generación. Diseñado específicamente para la nube, el IDMS de HUVR, que está conectado al servicio móvil y es independiente de los proveedores, permite la agregación, el análisis y la automatización de los datos de inspección visuales y cuantitativos desde cualquier dispositivo, sensor, robot o técnico de campo. Los productores de energía más grandes y los proveedores de servicios de inspección más especializados han obtenido un retorno de la inversión inmediato utilizando HUVR para planificar inspecciones, gestionar el trabajo, introducir datos, evaluar los hallazgos y generar informes analíticos, de cualquier flujo de trabajo y de forma coordinada con cualquier sistema de registro en uso. Los propietarios de activos industriales finalmente cuentan con una manera sencilla y fácil de visualizar la salud de la infraestructura y garantizar el cumplimiento, la confiabilidad y la excelencia operativa. Para obtener más información, visite https://www.huvrdata.com/

Oceaneering es una empresa mundial que brinda productos y servicios de ingeniería y soluciones robóticas para los sectores de energía marina, defensa, aeroespacio, manufactura y entretenimiento.

