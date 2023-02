Comunicado de prensa de Business Wire: Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció hoy la finalización de la adquisición de la marca de hoteles de estilo de vida Dream Hotel Group y de la plataforma de administración, con lo que una dinámica cartera de marcas de hoteles de estilo de vida, incluidos Dream Hotels, The Chatwal y Unscripted Hotels, pasa a formar parte de la cartera de Hyatt. La adquisición de activos básicos incluye 12 hoteles de estilo de vida (nueve administrados y tres con licencia), con otros 24 acuerdos de administración a largo plazo firmados para hoteles que se espera que abran en el futuro.

Las propiedades de Dream Hotel Group son conocidas por su diseño progresista y su dinámica vida nocturna y gastronómica, que son el alma de cada hotel. Ofrecen experiencias de hospitalidad únicas y auténticas basadas en activaciones ingeniosas y espacios de diseño que inspiran la creatividad y actúan como centros sociales para los huéspedes y las comunidades locales.

La adquisición da la bienvenida a más de 600 nuevos colegas a la familia Hyatt, aportando una gran experiencia en hospitalidad experiencial a la cartera global de ofertas de estilo de vida de Hyatt y ampliando la huella de la marca Hyatt en destinos estratégicos como Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Santa Lucía, Doha y varias ubicaciones nuevas en la ciudad de Nueva York. También incluirá nuevos mercados como los Catskills en Nueva York y el Valle de Guadalupe en México.

"La adquisición de Dream Hotel Group por parte de Hyatt representa un capítulo interesante en nuestro crecimiento de activos básicos a medida que ampliamos nuestra oferta de estilo de vida, proporcionando a los viajeros globales una mayor cantidad de experiencias elevadas, ahora y en el futuro", afirmó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. "Juntos, preservaremos cuidadosamente el espíritu y las identidades individuales de los codiciados hoteles Dream Hotel Group, al tiempo que añadiremos la fuerza comercial de los canales de marketing y ventas de Hyatt, todo ello unido bajo el programa de fidelización World of Hyatt".

El fundador de Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, mantendrá su compromiso como propietario de cuatro hoteles abiertos y dos futuros que se espera que se unan a la cartera de Hyatt.

"Hyatt tiene un historial probado de preservar lo que hace especiales a los hoteles de estilo de vida y es el nuevo hogar ideal para nuestras crecientes marcas de Dream Hotel Group", afirmó Sant Singh Chatwal, presidente y fundador de Dream Hotel Group. "Como propietario de las propiedades de Dream Hotel Group, espero con interés la siguiente parte de nuestro viaje, y estoy seguro de que hay un futuro brillante por delante para nuestros hoteles, propietarios, huéspedes y miembros del equipo como parte de la familia Hyatt".

El exCEO de Dream Hotel Group, Jay Stein, se une a Hyatt como director de Dream Hotels para dirigir la integración de las marcas de Dream Hotel Group en la cartera de Hyatt; el exdirector de desarrollo de Dream Hotel Group, David Kuperberg, se une a Hyatt como director de desarrollo, Dream Hotels; y el exdirector de operaciones, Michael Lindenbaum, se une a Hyatt como director de operaciones, Dream Hotels.

Dream Hotels se incorporará como marca dentro de Boundless Collection de Hyatt. Las marcas Chatwal y Unscripted Hotels se incorporarán a la Independent Collection de Hyatt, uniéndose a las marcas The Unbound Collection by Hyatt y JdV by Hyatt, respectivamente.

Para obtener más información sobre estas nuevas propiedades, visite hyatt.com/info/dream-hotel-group-announcement. El 19 de enero de 2023, The Chatwal, un hotel de Nueva York, se unió al programa de fidelización World of Hyatt. Esté atento para saber cuándo y cómo otras propiedades de Dream Hotel Group participarán en World of Hyatt.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial guiada por su propósito: cuidar de las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas. Hasta el 30 de septiembre de 2022, la cartera de la Empresa incluía más de 1.200 hoteles y propiedades todo incluido en 72 países de seis continentes. La oferta de la Empresa incluye marcas de la Timeless Collection, que incluye Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® y UrCove; la Boundless Collection, que incluye Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt; la Independent Collection, que incluye The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt? y JdV by Hyatt?; y la Inclusive Collection, que incluye Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, HyattVivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las filiales de la empresa gestionan el programa de fidelización World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y los servicios tecnológicos Trisept Solutions®. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

