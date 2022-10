Comunicado de prensa de Business Wire: Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anuncia que una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de colaboración exclusivo con Lindner Hotels AG, una empresa hotelera de gestión familiar alemana, centrada en el desarrollo, la administración y las inversiones hoteleras. Está previsto que más de 30 hoteles en siete países europeos se unan a la cartera de la marca Hyatt y se integren en el programa de fidelización World of Hyatt en un futuro próximo. La mayoría de los establecimientos pasarán a ser de la marca JdV by Hyatt, una colección de hoteles independientes con una personalidad propia y que reflejan fielmente su ubicación.

Lindner Hotels AG, una empresa hotelera familiar alemana fundada en 1973 por el arquitecto Otto Lindner, gestiona una serie de propiedades de las marcas Lindner Hotels & Resorts y me and allhotels en ciudades clave de Alemania y de Europa Central y Oriental. El acuerdo ampliará la presencia de la marca Hyatt a 15 nuevos mercados y permitirá ampliar la distribución en destinos clave como Dusseldorf, Fráncfort y Hamburgo.

"Estamos encantados de contribuir al crecimiento de los activos de Hyatt en Europa a través de esta importante colaboración estratégica con Lindner", comentó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. "La incorporación de la atractiva cartera de hoteles de Lindner aumentará sustancialmente la presencia de la marca Hyatt en Alemania y llevará a nuestros huéspedes y, en última instancia, a nuestros miembros de World of Hyatt a una variedad de nuevos destinos en toda Europa, como Kiel, Leipzig, Sylt, Bratislava e Interlaken. Agradecemos la confianza que el equipo de Lindner está depositando en nosotros y sentimos gran entusiasmo por fortalecer nuestra oferta colectiva de huéspedes a través de las inversiones de capital estratégicas que Lindner está realizando en la cartera".

Con la incorporación de la cartera de Lindner, Hyatt aumentará su oferta de estilo de vida con unas 5500 habitaciones, lo que supondrá un aumento significativo de los servicios de Hyatt en Alemania, con más opciones para los huéspedes de Hyatt y los miembros de World of Hyatt.

"Es un placer tener a nuestro lado una marca internacional tan fuerte como Hyatt, con nuestro enfoque compartido de alta calidad y una visión holística de la hospitalidad", añade Arno Schwalie, director ejecutivo de Lindner. "Se trata de un tipo de colaboración realmente único en el mercado alemán. Al formar parte de la marca JdV by Hyatt, Lindner sigue siendo fuerte con su propia identidad e independencia corporativa, ayudada ahora por el poder de la conciencia de marca global de Hyatt y las capacidades de ventas y marketing de primerísimo nivel".

En virtud de este acuerdo, Lindner Hotels accederá a un apoyo basado en datos sobre el estado de la marca, la experiencia de los huéspedes y la optimización de los ingresos por parte del Global Franchise and Owner Relations Group de Hyatt, un equipo dedicado al rendimiento de los hoteles de la franquicia y de los propietarios y operadores.

En el presente comunicado, el término "Hyatt" se utiliza para referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o varias de sus filiales.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera global líder que se rige por su propósito: cuidar de las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas. A 30 de junio de 2022, la cartera de la empresa incluía más de 1150 hoteles y propiedades con todo incluido en 72 países de seis continentes. La oferta de la empresa incluye marcas de la Timeless Collection, como Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® y UrCove; la Boundless Collection, que incluye Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt; la Independent Collection, que incluye The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt? y JdV by Hyatt?; y la Inclusive Collection, que incluye Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las filiales de la empresa gestionan el programa de fidelidad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y los servicios tecnológicos Trisept Solutions®. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

Acerca de JdV by Hyatt

Una comunidad para las personas vivaces, alegres y jóvenes de corazón, los hoteles de la marca JdV by Hyatt son vibrantes e independiente, auténticos reflejos de los vecindarios que llamamos hogar. Para hacer honor a nuestro nombre (joie de vivre), nuestras propiedades invitan tanto a los huéspedes como a las personas del lugar a conectarse, vivir el momento y celebrar la alegría de vivir. Cada hotel ofrece una experiencia que es inclusiva en espíritu y espacio, y que invita a hacer que cada estadía les pertenezca verdaderamente. Siga a @JDVHotels en Facebook, Instagram y Twitter para obtener noticias y actualizaciones. Para más información, visite www.jdvbyhyatt.com.

Acerca de Lindner Hotels AG

Placer, convivencia y alegría de vivir: desde hace 50 años son el sello de los 31 hoteles de Lindner Hotels AG en siete países europeos. Con su diseño inspirador, su estilo informal y su apuesta por la sostenibilidad, los hoteles boutique urbanos de la marca "me and all hotels", ubicados en lugares céntricos de ciudades apasionantes, no solo atraen a los viajeros de ciudad y de negocios, sino también a las personas del lugar que desean combinar vida, trabajo y fiesta. Los socios locales del mundo de la gastronomía, la música, el arte y las startup aportan una constante oleada de nuevas experiencias a través de cocinas pop-up, eventos y productos sostenibles. Los multipremiados Lindner Hotels & Resorts conjugan la tradición con la innovación. Desde hoteles de negocios con modernas instalaciones para conferencias hasta hoteles temáticos, lujosos balnearios y resorts de golf, espacios urbanos y el histórico Grand Hotel: todos ellos, sin excepción, combinan la hospitalidad con la calidez, la pasión por el deporte y la búsqueda de la perfección. Arno Schwalie asumió la presidencia y la dirección ejecutiva de Lindner Hotels AG en mayo de 2022. La empresa fue fundada en 1973 por el arquitecto Otto Lindner y sigue siendo de propiedad familiar.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones prospectivas que aparecen en el presente comunicado de prensa, que no sean hechos históricos, son declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas por el uso de términos como "puede", "podría", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "probable", "hará", "haría" y variaciones de estos términos, expresiones similares o su forma negativa. Dichas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, aunque se consideren razonables cuando se formulan, son intrínsecamente inciertas, y están sujetas a numerosas suposiciones e incertidumbres, muchas de las cuales están fuera del control de Lindner o de Hyatt, lo que podría hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa se hacen exclusivamente en la fecha de su publicación inicial y ninguna de las partes asume la obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas a medida que se desarrollen los acontecimientos reales, excepto en el caso de que lo exija la legislación aplicable. En caso de que se actualicen una o varias declaraciones prospectivas, no debe inferirse que se vayan a realizar actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005353/es/

Contacto

Hannah Acsinia Hyatt hannah.acsinia@hyatt.com

