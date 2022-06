Comunicado de prensa de Business Wire: Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció el día de hoy un cambio de liderazgo para posicionar a Hyatt hacia una estrategia de crecimiento continuo en la región de Europa, África y Medio Oriente (EAME).

Javier Águila ha sido nombrado como el siguiente presidente del grupo EAME, luego de la jubilación planificada de Peter Fulton, quien ha tenido una impresionante carrera de 39 años en Hyatt. Águila y Fulton trabajarán en conjunto en una transición fluida y Águila asumirá oficialmente su puesto en los próximos meses.

"La familia Hyatt está agradecida por el liderazgo y el impacto de Peter a lo largo de una carrera que abarca casi cuatro décadas y tres regiones globales. En su último cargo como presidente del grupo, EAME/SWA, que Peter asumió en 2013, ha presidido la excelencia operativa y el crecimiento sin precedentes para la región", dijo Chuck Floyd, presidente global de operaciones de Hyatt.

Águila es un sucesor interno, proveniente de Apple Leisure Group (ALG), que Hyatt adquirió en 2021. Recientemente se desempeñó como presidente del grupo AMResorts Europa y Estrategia Global de ALG. Águila se unió a ALG en 2019 como parte de la adquisición de Alua Hotels & Resorts, que Águila fundó y lideró como chief executive officer. Águila trae amplia gama de experiencia y perspectivas informadas por más de 20 años trabajando en hotelería, turismo, private equity and consultoría estratégica.

"El nombramiento de Javier es otro hito más para hacer realidad la visión conjunta de Hyatt y ALG", continúa Floyd. "Agregar ALG a nuestro portafolio aumentó la presencia de las marcas de Hyatt en Europa en un 60 % y estoy seguro de que Javier es el candidato ideal para continuar nuestra trayectoria positiva en la región y llevar al equipo al siguiente nivel".

Esta transición viene acompañada de una realineación previamente planeada para la región, moviendo la responsabilidad del subcontinente de India bajo del liderazgo de David Udell, presidente de grupo Asia Pacifico, basado en Hong Kong. Su inmensa experiencia liderando la región de Asia Pacifico desde el 2014 posiciona aún más a Hyatt para un continuo crecimiento en el subcontinente de India.

Hyatt informó recientemente su quinto año consecutivo como líder en la industria en crecimiento de habitaciones netas, con una cartera global de 113,000 habitaciones, equivalente a aproximadamente el 40 por ciento de la base de habitaciones existentes de Hyatt.

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder en hotelera global guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan ser su mejor versión de sí mismas. Al 31 de marzo de 2022, la cartera de la Compañía incluía más de 1150 hoteles y propiedades con todo incluido en 71 países de seis continentes. La oferta de la Compañía incluye las marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt?, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva?, Hyatt Zilara?, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt?, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove, y Hyatt Residence Club®, así como marcas de resorts y hoteles bajo AMR? Collection, incluyendo Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®,y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la Compañía operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC servicios de gestión de destinos, y Trisept Solutions® servicios de tecnología. Para más información por favor visite www.hyatt.com.

