Comunicado de prensa de Business Wire: Hyosung America

Hyosung America anunció hoy que DigitalMint, el principal proveedor de efectivo a criptomonedas, ha firmado un acuerdo de asociación con Hyosung America para agregar los servicios de DigitalMint a su tienda de aplicaciones basada en API que se lanzará próximamente.

Como el proveedor de punto de venta de Bitcoin líder en la nación, DigitalMint permite a los clientes comprar criptomonedas al instante en cajeros automáticos y cajeros en todo los Estados Unidos. También han desarrollado una integración de API de software que permite a los minoristas vender Bitcoin a través de su sistema de punto de venta actual. DigitalMint, fundada en 2014, se puede encontrar en centros de servicios financieros, tiendas de conveniencia, cadenas de supermercados, gasolineras y tiendas minoristas en todo el país.

"Estamos encantados de ser el primer producto en la próxima tienda de aplicaciones de Hyosung", dijo Don Wyper, director de Operaciones de DigitalMint, "esperamos trabajar con Hyosung America para hacer que los servicios de criptomonedas sean accesibles de manera fácil y segura en sus 175 000 cajeros automáticos desplegados en los Estados Unidos y más allá".

"Nuestra escala de distribución a nivel nacional y las relaciones con los principales revendedores de valor agregado de cajeros automáticos y operadores independientes brindan a DigitalMint una escala sin precedentes a su creciente base de clientes", dijo Hee-Eun Ahn, director ejecutivo de Hyosung America.

"Estamos entusiasmados de incluir DigitalMint en nuestra tienda de aplicaciones que se lanzará próximamente. Con la tienda de aplicaciones, cualquier operador de cajero automático que utilice nuestra plataforma de software minorista puede suscribirse y descargar aplicaciones como DigitalMint, para permitir que sus cajeros automáticos hagan más, generando nuevas fuentes de ingresos para los operadores y los minoristas con los que se asocian", dijo Brad Nolan, director de Comercialización de Hyosung América. "Esto es tan fácil como descargar una aplicación en nuestros nuevos Metaquioscos Serie X, y junto con nuestro recientemente lanzado X10 Cash-In-Sidecar, cualquier dispensador de efectivo Hyosung puede transformarse instantáneamente en un dispositivo de funciones completas y acceder a un universo completamente nuevo de transacciones que incluyen pago de facturas, cambio de cheques, depósitos en efectivo, compra de puntos de venta y, por supuesto, compra de criptomonedas".

La compañía planea lanzar su asociación con DigitalMint y sus nuevos productos en un seminario web en vivo el martes 12 de julio a las 2 p. m. hora Central. El registro para ese seminario web, que permanecerá en el sitio después de la transmisión en vivo, se puede encontrar aquí: https://marketscale.com/live/hyosung-summer-2022-retail-product-launch/.

Acerca de Hyosung America

Hyosung America, el proveedor de servicios de plataforma de pagos y administración de efectivo líder en el mundo, es la subsidiaria norteamericana de Hyosung, Inc., con sede en Corea del Sur. Desde que ingresó al mercado norteamericano en 1998, Hyosung ha pasado de ser el mayor proveedor de cajeros automáticos en los Estados Unidos, hasta ofrecer las mejores soluciones tecnológicas innovadoras y transformadoras de su clase en todo el espectro de gestión de efectivo y pagos. Hyosung America tiene su sede en Irving, Texas, y brinda soporte de investigación y desarrollo en su Centro de software global en Dayton, Ohio.

Acerca de DigitalMint

DigitalMint es el principal proveedor de efectivo a criptomonedas, lo que permite a los consumidores comprar criptomonedas de forma segura a través de nuestra red nacional de cajeros automáticos y cajeros. Nuestra misión es empoderar a los consumidores para que tomen el control de su futuro financiero utilizando monedas digitales como una herramienta para el acceso financiero. Fundada en 2014, DigitalMint es un líder de la industria en estándares de cumplimiento de criptomonedas, que brinda acceso seguro a las criptomonedas.

