Comunicado de prensa de Business Wire: i2c Inc.

i2c, proveedor líder de tecnología digital de pagos y banca, anunció hoy su asociación con North International Bank (NIBank), un banco con sede en el Caribe que presta servicios de banca personal, empresarial y privada a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe (ALC), así como en Europa, para presentar una nueva tarjeta Mastercard Black Card.

"Estamos muy contentos de ampliar nuestra larga asociación con NIBank, líder en el mercado de las tarjetas del Caribe, además de poder ayudarlos a hacer realidad su visión de tener su nueva Mastercard Black Card", manifestó Kevin Fox, Jefe global de Ventas de i2c. "Aprovechando la plataforma global única de i2c, NIBank desarrolló este programa de crédito de calidad superior, pensado específicamente para la clientela afluente en toda la región de ALC".

"i2c es un socio ideal para apoyarnos en nuestro crecimiento y expansión, con tecnología de punta y especialización en servicios de banca", comentó Jordan Silva Tugues, director general de NIBank. "Consideramos que la compañía es el mejor socio de procesamiento en la industria y confiamos en la oportunidad de crecer juntos y mejorar nuestros productos bancarios con el lanzamiento de nuestro programa de tarjetas black, que estará disponible en Venezuela, Colombia, Centroamérica y el Caribe."

El producto premium Mastercard Black tiene una serie de funciones y beneficios, entre ellos, Mastercard Global Service, servicio de conserjería, Mastercard Airport Experiences, Boingo Wi-Fi para los titulares de tarjetas Mastercard, MasterAssist Black, MasterRental, inconvenientes en viajes y mucho más. Para más información sobre la tarjeta Black, visite nibank.com.

Acerca de North International Bank

Con sede en Antigua y Barbuda, North International Bank (NIBank) fue fundado en 2008 para especializarse en servicios de banca web, servicios personalizados y ofertas específicas para las pequeñas, medianas y grandes empresas y consumidores en toda la región de América Latina y el Caribe, además de Europa. Para más información, visite nibank.com.

Acerca de i2c Inc.

i2c es un proveedor mundial de soluciones bancarias y de pago con un grado muy alto de configurabilidad. Gracias a la tecnología de "bloques de construcción" patentada por i2c, los clientes pueden crear y gestionar sin complicaciones un conjunto completo de soluciones de crédito, débito, prepago, préstamo, etc., con suma rapidez y rentabilidad. i2c ofrece una flexibilidad, agilidad, seguridad y fiabilidad sin precedentes desde una única plataforma SaaS global. Fundada en 2001 y con sede en Silicon Valley, la tecnología de última generación de i2c asiste a millones de usuarios en más de 200 países y territorios y en todas las zonas horarias. Para más información, visite www.i2cinc.com y síganos en @i2cinc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005260/es/

Contacto

Christine Alemany Directora de marketing media@i2cinc.com

