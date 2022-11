Comunicado de prensa de Business Wire: i2c Inc.

i2c Inc., proveedor líder de tecnología bancaria y pagos digitales, anunció hoy su asociación con Grupo Popular, el grupo financiero más grande de la República Dominicana, para lanzar Qik Banco Digital Dominicano, S.A. - Banco Múltiple, su nueva subsidiaria neobancaria.

Aprovechando la ágil plataforma bancaria y de pagos de i2c, Qik ofrecerá tarjetas de crédito de consumo Mastercard tanto de manera física como virtual, permitiendo de manera segura pagos digitales y sin contacto. Con el modelo comercial sin sucursales, a los usuarios se les emitirá tarjetas virtuales de manera instantánea mediante la aplicación móvil del neobanco. La aplicación también le ofrecerá a los consumidores un sistema de administración financiera personal diseñada para ofrecerle informaciones y recomendaciones para mejorar los hábitos financieros y de historia crediticia.

Qik Banco Digital espera tener más de 10 000 cuentas dentro de sus primeros meses y planifica expandir su cartera de productos con rapidez para incluir cuentas de ahorro y cuentas corrientes, préstamos personales e inversiones. Qik es el último en sumarse a una creciente red de visionarios latinoamericanos que confían en i2c para ayudarlos a brindar las visiones de sus productos al mercado.

"Nos entusiasma trabajar con el grupo financiero líder de la República Dominicana para ofrecer soluciones bancarias digitales innovadoras a su gente", expresó el fundador, presidente y director ejecutivo de i2c, Amir Wain. "Qik, que opera sobre nuestra plataforma segura y altamente configurable, ofrecerá acceso a los consumidores a una experiencia intuitiva de pagos completos con fiabilidad inigualable y velocidad de comercialización".

"Queremos revolucionar el sistema financiero nacional, transformando y personalizando la experiencia digital de los servicios bancarios del país. Este neobanco está diseñado para aquellas personas que quieren una relación bancaria diferente, exclusivamente a través de sus teléfonos móviles, con más flexibilidad y beneficios ofreciendo primeramente experiencias de pago digitales personalizadas e intuitivas. Con Qik, traemos las tendencias globales al sector bancario nacional", expresó Arturo Grullón Finet, gerente general, presidente y director ejecutivo de Qik Banco Digital Dominicano.

El registro para unirse a la lista de primeros clientes de Qik ya está abierto en http://www.qik.com.do.

Acerca de Grupo Popular

Grupo Popular es el grupo financiero más grande de la República Dominicana y abrió sus puertas el 21 de septiembre de 1974. Como empresa matriz, actualmente está constituida por diferentes subsidiarias que operan en una variedad de áreas comerciales en el sector de los servicios financieros, a nivel local e internacional. Todas sus empresas trabajan juntas con una visión sostenible, una gobernanza corporativa sólida y la práctica de un modelo de gestión comercial basada en principios y valores. Esto es clave para el crecimiento sostenido y los indicadores financieros sanos de Grupo Popular y permiten que la organización implemente iniciativas sociales y ambientales con un impacto positivo en las comunidades dominicanas, creando un valor compartido para los clientes y sus más de 12 000 accionistas. Qik Banco Digital Dominicano, S.A. - Banco Múltiple, el primer neobanco del país, es la subsidiaria más reciente de Grupo Popular y se puede seguir a @QikBanco en Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de i2c Inc.

i2c es proveedor mundial de soluciones bancarias y de pago con una excelente capacidad de configuración. Utilizando la tecnología patentada de "componentes básicos" de i2c, los clientes pueden crear y administrar fácilmente un conjunto integral de soluciones para crédito, débito, prepago, préstamos y más, de manera rápida y rentable. i2c ofrece flexibilidad, agilidad, seguridad y confiabilidad sin igual desde una única plataforma SaaS global. Fundada en 2001 y con sede central en Silicon Valley, la tecnología de nueva generación de i2c respalda a millones de usuarios en más de 200 países y territorios de todas las zonas horarias. Para obtener más información, visite www.i2cinc.com and follow us at @i2cinc.

