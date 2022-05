Comunicado de prensa de Business Wire: IDE Water Technologies

IDE Water Technologies, proveedor líder mundial de soluciones de tratamiento y desalinización del agua, anunció hoy que recibió el Premio Global del Agua como Empresa de desalinización del año 2022, presentado por Global Water Intelligence (GWI). IDE fue seleccionado entre un sólido grupo de competidores por sus innovadoras soluciones de tecnología hídrica y desalinización líderes en la industria.

Los galardones, anunciados durante la Cumbre Mundial del Agua 2022 en Madrid, España, reconocen los mayores logros de la industria en el año anterior y premian a las organizaciones que hacen que la industria avance con innovaciones en materia de agua, aguas residuales y desalinización. Los nominados se califican por su capacidad para mejorar el rendimiento operativo, la adopción de tecnologías y los modelos financieros sostenibles, y reciben votos de los suscriptores de GWI Magazine, GWI WaterData y Water Desalination Report.

"Nos complace que Global Water Intelligence nos nombre como Empresa de Desalinización del Año 2022", señaló Alon Tavor, director ejecutivo de IDE Water Technologies. "En IDE, nos apasiona brindar soluciones de tratamiento del agua y desalinización de vanguardia a nuestros clientes, tanto grandes como pequeños, en todo el mundo. Es un verdadero honor ser premiados por nuestras soluciones innovadoras por parte de una organización prestigiosa dentro de nuestra industria. Nuestra misión es continuar derribando las barreras del tratamiento del agua a fin de garantizar el acceso al agua de calidad para todos".

IDE es proveedor líder mundial en soluciones de tratamiento y desalinización del agua y algunos de sus proyectos de desalinización más grandes están en curso en cuatro continentes. Estos proyectos masivos, cuando están en marcha, agregan aproximadamente 1 millón de m3/día a la capacidad diaria que actualmente brinda IDE. La empresa continúa esforzándose de manera considerable para desarrollar procesos revolucionarios y tecnologías de tratamiento del agua a fin de bajar el precio de la desalinización del agua de mar y maximizar las capacidades de reutilización de las aguas residuales industriales y municipales.

Acerca de IDE Water Technologies

Es proveedor líder mundial de soluciones de tratamiento y desalinización del agua y se especializa en el desarrollo, la ingeniería, la construcción y la operación de algunas de las instalaciones de desalinización térmica y de membrana y plantas de tratamiento de agua industrial de mayor envergadura y más avanzadas del mundo. IDE se asocia con una amplia gama de clientes (municipios, petróleo y gas, minería, refinerías y plantas de energía) en todos los aspectos de los proyectos hídricos y suministra aproximadamente 3 millones de m3/día de agua de excelente calidad en todo el mundo.

