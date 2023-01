Comunicado de prensa de Business Wire: IEEE

La IEEE, la mayor organización profesional técnica del mundo dedicada a impulsar la tecnología en beneficio de la humanidad, y la IEEE Standards Association (IEEE SA) anuncian la puesta a disposición de un programa que proporciona acceso gratuito a normas sociotécnicas mundiales sobre ética y gobernanza de la IA que ofrecen orientación y aspectos a tener en cuenta para lograr una IA digna de confianza.

En el marco del Programa GET de la IEEE, se ponen a disposición de forma gratuita normas seleccionadas para fomentar la adopción y el uso de estándares que contribuyan al avance de la tecnología para la humanidad en áreas clave.

"La IEEE Standards Association y las entidades colaboradoras de la industria han conseguido dar un paso importante hacia el apoyo a la alfabetización global en IA con la creación de este nuevo programa", afirmó Konstantinos Karachalios, director general de IEEE SA. "Creemos tan firmemente en esta necesidad que tenemos la intención de incluir otras normas sociotécnicas globales aprobadas por IEEE en los próximos años".

Al ofrecer elementos básicos vitales, el Programa GET de la IEEE para las Normas de ética y gobernanza de la IA contribuirá a crear sistemas de inteligencia artificial más confiables y fomentará el objetivo de aumentar la sensibilización y la comprensión de la importancia de la ética en la IA y la forma de abordarla. El programa puede ayudar a los desarrolladores de IA a incorporar principios de diseño centrados en el ser humano en sus estrategias de producto y estructuras organizativas y de gobernanza, así como a mejorar procesos empresariales como la contratación, el marketing y la gestión de riesgos.

"Estos pasos que ha tomado la IEEE para ofrecer un nivel de acceso de principio a fin en torno al diseño de la IA centrado en el ser humano, desde la base hasta la práctica, ha sido una razón clave por la que TÜV SÜD considera que la IEEE es el colaborador natural para la innovación responsable y que funciona como la comunidad base que hace posible la materialización en todo el mundo", declaró el Dr. Andreas Hauser, director ejecutivo de Digital Service en TÜV SÜD. "Un punto muy interesante es que la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act) hace referencia a muchos de los componentes que la IEEE pone a disposición en este paquete. De ahí que TÜV SÜD vea una ventaja estratégica para aquellos que buscan demostrar el eventual cumplimiento de las medidas reglamentarias centradas en el ser humano o las presiones del mercado para aprovechar estas normas y certificaciones de la IEEE".

"Las organizaciones que desarrollan su actividad a escala internacional necesitan normas de ética y gobernanza de la IA que se ajusten a los estándares internacionales", declaró la Dra. Eva-Marie Muller-Stuler, socia de Ernst and Young. "La alfabetización en materia de normas de IA es una faceta importante para demostrar el cumplimiento y fomentar relaciones de confianza continuas con los usuarios. En Ernst and Young hemos participado en el desarrollo de las normas IEEE y hemos apoyado el programa de certificación desde sus inicios. Ayuda a nuestros clientes y a las partes interesadas a alcanzar sus objetivos conforme avanzamos hacia un mundo cada vez más responsable".

Con el apoyo de la IEEE SA, patrocinadores de la industria y el gobierno, se pueden descargar una serie de normas IEEE sin costo alguno a través del Programa GET de la IEEE. Acceda al nuevo Programa GET de la IEEE para normas de ética y gobernanza de la IA en la biblioteca digital IEEE Xplore.

Acerca de la IEEE Standards AssociationLa IEEE Standards Association (IEEE SA) es una organización colaborativa en la que los innovadores mejoran los estándares tecnológicos del mundo. La IEEE SA ofrece un entorno y una plataforma abiertos al consenso a escala mundial para que las personas puedan colaborar en el desarrollo de normas tecnológicas vanguardistas y relevantes para el mercado, así como de soluciones industriales que ayuden a crear un mundo mejor, más seguro y sostenible. Para más información, visite https://standards.ieee.org.

Acerca de la IEEELa IEEE es la mayor organización profesional técnica del mundo dedicada a impulsar la tecnología en beneficio de la humanidad. A través de sus publicaciones ampliamente citadas, conferencias, estándares tecnológicos y actividades profesionales y educativas, la IEEE es referente de confianza en numerosas áreas que van desde los sistemas aeroespaciales, la informática y las telecomunicaciones hasta la ingeniería biomédica, la energía eléctrica y la electrónica de consumo. Más información en https://www.ieee.org.

