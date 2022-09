Comunicado de prensa de Business Wire: IEEE

El Consejo Superior de la IEEE Standards Association (IEEE SA BOG) tomó medidas para actualizar la Política de patentes para el desarrollo de estándares de la IEEE, que tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2023.

El objetivo de estas actualizaciones es mejorar la claridad de los procesos de los estándares de la IEEE relacionados con tecnologías patentadas, además de ofrecer más opciones para las partes interesadas.

De acuerdo con las políticas y los procedimientos de la IEEE SA, se aprobaron las siguientes resoluciones por consenso, sin objeciones del pleno del IEEE SA BOG.

-- El IEEE SA BOG aprobó las actualizaciones propuestas al Reglamento del Consejo de Estándares de la IEEE SA, que tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2023.

-- El IEEE SA BOG aprobó las actualizaciones propuestas al formulario de Carta de Garantía (LOA) de IEEE SA, que tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2023.

-- El IEEE SA BOG aprobó las actualizaciones propuestas a las preguntas frecuentes sobre la política de patentes, que tendrán vigencia desde el 1 de enero de 2023.

-- Para el mismo estándar de la IEEE, en instancias donde haya un remitente de una LOA aceptada bajo la política de 2015 y otra LOA aceptada bajo una política posterior o que utilice el Formulario de LOA personalizado con fecha 13 de junio de 2019 - Limitado, el Consejo Superior de la IEEE SA resolvió que ninguno de los remitentes tendrá un derecho superior de solicitar una Orden de prohibición contra el otro. En estos casos, se aplicarán las disposiciones menos restrictivas relacionadas con las órdenes de prohibición a ambas partes, salvo que la ley no lo permita.

-- El IEEE SA BOG resolvió que el Formulario de LOA personalizado con fecha 13 de junio de 2019 - Limitado no será válido a partir del 1 de enero de 2023.

Acerca de la IEEE

IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada a impulsar el avance de la tecnología para beneficio de la humanidad. A través de sus publicaciones profusamente citadas, conferencias, estándares tecnológicos, actividades profesionales y educativas, IEEE es la opinión de confianza en una amplia gama de áreas que van desde sistemas aeroespaciales, computadoras y telecomunicaciones hasta ingeniería biomédica, energía eléctrica y aparatos electrónicos de consumo. Más información en http://www.ieee.org

Acerca de la IEEE SA

La IEEE Standards Association (IEEE SA) es una organización colaborativa donde los innovadores establecen los estándares mundiales de tecnología. La IEEE SA ofrece un entorno de generación de consensos abierto y global, además de una plataforma que empodera a las personas para que puedan trabajar juntas en el desarrollo de estándares tecnológicos de vanguardia relevantes para el mercado y de soluciones industriales que modelen un mundo mejor, más seguro y sostenible.

Contacto

Contactos de prensa: Francine Tardo +1 732 465 5865 f.tardo@ieee.org Monika Stickel +1 732 562 6027 m.stickel@ieee.org

