Comunicado de prensa de Business Wire: Illumination

Illumination (sede central: Santa Monica, CA, EE. UU.; fundador y director ejecutivo: Chris Meledandri) y Nintendo Co., Ltd. (sede central: Kioto, Minami-ku, Japón; director representante y presidente: Shuntaro Furukawa, en adelante, "Nintendo") anunciaron hoy el segundo avance de Super Mario Bros: la película, la nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros durante el Nintendo Direct que se transmitió hoy.

Además, ambas empresas anunciaron los actores japoneses que pondrán la voz a los personajes de Mario, Princesa Peach, Luigi, Bowser y Toad.

Reparto de voces japonesas

-0- *T Mario Mamoru Miyano Princesa Peach Arisa Shida Luigi Tasuku Hatanaka Bowser Kenta Miyake Toad Tomokazu Seki *T

-- Acerca de Super Mario Bros.: la película, la película animada de Super Mario Bros. La película animada de Super Mario Bros, producida por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, estará financiada en conjunto por Universal Pictures y Nintendo, y la estrenará Universal Pictures en todo el mundo. Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (colaboradores en Los jóvenes titanes en acción, Los jóvenes titanes en acción: la película) con un guion de Matthew Fogel (Minions: nace un villano de Illumination), la película está protagonizada por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco como Spike.

