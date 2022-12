Comunicado de prensa de Business Wire: Imperva, Inc.

Imperva, Inc., (@Imperva), un líder en seguridad cibernética cuya misión es proteger los datos, anunció hoy la exitosa implementación de su solución Imperva Cloud Web Application Firewall (WAF) en Quálitas Compañía de Seguros, proveedor de seguros vehiculares líder en México con presencia en Estados Unidos y Centroamérica. Este componente de seguridad ha sido aprovechado por 60 ubicaciones de la empresa en México, El Salvador, Perú y Costa Rica, como parte de la iniciativa de Quálitas para proteger su presencia en línea sin ataques a aplicaciones web.

Con el crecimiento internacional en el horizonte, Quálitas necesitaba actualizar su infraestructura digital para cumplir con los requisitos de cumplimiento de PCI, atender a su base de clientes en expansión y proteger un gran volumen de datos confidenciales. Después de una implementación limitada de prueba de valor (POV), con el socio OCM-IT®, Quálitas comprobó de primera mano cómo la personalización de las herramientas de ciberseguridad podría optimizar los procesos, para cumplir con sus objetivos comerciales y mitigar las vulnerabilidades que dejaba expuesta su solución WAF existente. Con base en este punto, Quálitas implementó rápidamente el WAF en la nube de Imperva para docenas de sus sitios.

Imperva Cloud WAF trabaja para detener los ciberataques con casi cero falsos positivos, aprovechando un centro de operaciones de seguridad global (SOC) para garantizar que las organizaciones estén protegidas de los últimos ataques, minutos después de que se descubran. Imperva Cloud WAF es parte de una solución de seguridad de aplicaciones de varias capas, que combina protección avanzada contra bots, API y DDoS, todo desde una consola de administración centralizada.

"La visibilidad que nos brinda el panel de control en base a los IDs que arrojan las cabeceras http, nos permite tomar mejores decisiones y ser eficientes al momento de analizar fallas de seguridad y errores de operación, por lo que se localiza más rápidamente la causa raíz"; dijo al respecto Eduardo Calleja Arce, gerente de Seguridad de la Información de Quálitas Compañía de Seguros.

Quálitas no sólo se ha beneficiado de una mejor protección y visibilidad de las aplicaciones, sino también de una mayor eficiencia operativa a través de la amplia gama de aplicaciones de Imperva. Desde que se asoció con este proveedor de ciberseguridad, la visibilidad de tráfico malicioso o solicitudes no válidas en aplicaciones ha logrado bloquear actividad sospechosa por zona geográfica, así como permitir que los servicios de la empresa sigan siendo confiables mientras se mantiene un nivel adecuado de disponibilidad.

"Estamos encantados de brindarle a Quálitas una solución WAF que es fácil de usar, rápida de implementar y asequible"; comentó Ricardo Cazares, vicepresidente regional de Imperva América Latina."A Quálitas se le confía un volumen increíble de información confidencial de los clientes, e Imperva Cloud WAF brinda a todas las partes interesadas la tranquilidad de saber que su creciente huella de datos está protegida", concluyó.

Para obtener más información sobre Imperva Cloud WAF, visite https://www.imperva.com/products/web-application-firewall-waf

Sobre Imperva

Imperva es el líder integral en seguridad digital con la misión de ayudar a las organizaciones a proteger sus datos y todos los caminos hacia ellos. Solo Imperva protege todas las experiencias digitales, desde la lógica comercial hasta las API, los microservicios y la capa de datos; desde entornos heredados vulnerables hasta organizaciones que priorizan la nube. Los clientes de todo el mundo confían en Imperva para proteger sus aplicaciones, datos y sitios web de los ciberataques. Con un enfoque integrado que combina el perímetro, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de los datos, Imperva protege a empresas que van desde nuevas empresas nativas de la nube hasta multinacionales globales con infraestructura híbrida. Imperva Threat Research y nuestra comunidad de inteligencia global mantienen a Imperva a la vanguardia del panorama de amenazas e integran a la perfección la última experiencia en seguridad, privacidad y cumplimiento en nuestras soluciones.

Acerca de Quálitas

Con más de 28 años de experiencia, Quálitas es la aseguradora con mayor participación del mercado automotriz en México. La especialización y el compromiso con la excelencia en el servicio le han permitido mantenerse por 15 años consecutivos como líder del sector en ese país. Uno de cada tres vehículos que cuentan con seguro en México están asegurados por Quálitas. Cuenta con la red de cobertura más grande del país y presencia a nivel internacional en Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Perú y próximamente en Colombia.

