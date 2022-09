Comunicado de prensa de Business Wire: Institute of Food Technologists

El Instituto de Tecnólogos de los Alimentos (Institute of Food Technologists, IFT) anunció hoy que se ha asociado con la primera sección del IFT en América Latina, la sucursal de IFT en México, para seguir ampliando la conexión entre las comunidades del sistema alimentario mundial y promover la ciencia de los alimentos y sus aplicaciones. La sucursal de México es la cuarta sección internacional del IFT, luego de las de Reino Unido, Columbia Británica y Japón.

"Estamos encantados de poder colaborar con la sucursal del IFT en México y reafirmar nuestro compromiso hacia el avance de la ciencia de los alimentos a través de la innovación", manifestó la directora general del IFT, Christie Tarantino-Dean. "Esta sucursal no sólo sustenta nuestros esfuerzos por diversificar y ampliar la experiencia de nuestros miembros, sino que también aporta perspectivas únicas a la mayor organización del IFT mientras trabajamos para construir un suministro global de alimentos seguro, sostenible y nutritivo para todos".

La sucursal mexicana del IFT ofrece una oportunidad para que los miembros colaboren y consoliden las conexiones con aquellos que están en el centro del tercer sector de procesamiento de alimentos más grande del Continente Americano. Actualmente, 9,3 millones de personas en México participan en la generación y transformación de productos agrícolas y pesqueros junto con más de 800.000 trabajadores empleados por la industria del procesamiento de los alimentos. La asociación con esta sucursal del IFT ampliará los recursos del IFT y las oportunidades para tender redes a una de las mayores industrias de procesamiento de alimentos del mundo.

"Estamos orgullosos de representar al IFT en nuestro país y colaborar para ejecutar nuestra misión conjunta de promover la ciencia y la tecnología de los alimentos en todas las etapas de la producción alimenticia", señaló el presidente de la sucursal mexicana de IFT, Mario Roberto Monroy. "Esperamos inspirar a una nueva generación de tecnólogos de alimentos de habla hispana, mientras volvemos a conectarnos con antiguos colegas para cultivar una red vibrante de profesionales en México y en todo el mundo".

La sucursal de México del IFT se formó originalmente en 1956 y tuvo diversos períodos de actividad a lo largo de los años. Gracias a su determinación, Monroy y un comité ejecutivo compuesto por profesionales de la ciencia de la alimentación locales fueron fundamentales para hacer realidad la revitalización de esta sucursal en México. Los miembros de este comité son el vicepresidente Juan Vilches de Food Innovation Studio, la secretaria Cristina Chuck-Hernández del Tecnológico de Monterrey, el tesorero Antonio Araiza Bricaire de AMTEX CORP y la responsable de marketing, Katya De la Fuente de MasterSense.

La Sucursal Mexicana del IFT se encuentra actualmente en la Exposición y Cumbre sobre Tecnología Alimenticia y se puede encontrar en el stand 922. Para más información sobre futuros eventos y sobre cómo los profesionales de la ciencia de los alimentos pueden incorporarse a esta comunidad tan dinámica, visite el sitio web de la Sucursal mexicana del IFT.

Acerca del Instituto de Tecnólogos de los Alimentos

El Instituto de Tecnólogos de los Alimentos (IFT) es una organización global que cuenta con unos 12.000 miembros individuales de más de 100 países comprometidos con el avance de la ciencia de los alimentos. Desde 1939, el IFT ha reunido a las mentes más brillantes de la ciencia y la tecnología de los alimentos y de las profesiones relacionadas, procedentes del mundo académico, del gobierno y de la industria, para resolver los desafíos alimentarios más acuciantes del mundo. Nuestra organización trabaja para asegurar que nuestros miembros tengan los recursos que necesitan para aprender, crecer y avanzar en la ciencia de los alimentos a medida que la población y el mundo evolucionan. Consideramos que la ciencia es esencial para garantizar un suministro mundial de alimentos que sea sostenible, seguro, nutritivo y accesible para todos. Para más información, visite ift.org.

