Comunicado de prensa de Business Wire: Intelsat

Intelsat, operadora de la red terrestre y satelital integrada más grande del mundo, y proveedor líder de conectividad en vuelo (inflight connectivity, IFC), anunció hoy que el fabricante a gran escala SWISSto12 producirá el satélite Intelsat 45 (IS-45). Con el pedido, Intelsat se convierte en el primer cliente del producto innovador en telecomunicaciones geoestacionarias HummingSat (GEO).

Intelsat 45, cuyo lanzamiento está programado en 2025, proveerá servicios de satélite fijo de banda Ku que permitirá a Intelsat brindar servicios eficaces y especializados a clientes de redes y medios de comunicación.

"El producto SWISSto12 brinda dos innovaciones para cumplir con las necesidades de nuestra empresa", expresó Jean-Luc Froeliger, vicepresidente sénior de Sistemas Espaciales, Intelsat. "El tamaño pequeño aborda una brecha en la estrategia de nuestra flota, que nos permite ser cada vez más selectivos para satisfacer los requisitos específicos de los clientes. Además, el proceso de fabricación aditiva utilizado para esta nave espacial está allanando el camino para ciclos de construcción de satélites más rápidos en el futuro. Tenemos confianza en la tecnología HummingSat y queremos apoyar el éxito de los nuevos participantes en el campo de satélites de comunicación comercial".

HummingSats tiene un volumen de un poco más de un metro cúbico, un décimo del tamaño de los satélites convencionales colocados en la órbita geoestacionaria. SWISSto12 está desarrollando los satélites en colaboración con la Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA) a través de su programa de colaboración pública y privada. Cada HummingSat está diseñado para lanzarse como una misión para compartir en un cohete que lleva una o más naves espaciales a la órbita de transferencia GEO. La nueva línea de productos satelitales aprobó de manera reciente su revisión de requisitos del sistema evaluada por un panel de expertos de ESA.

El Dr. Emile de Rijk, fundador, presidente y director ejecutivo de SWISSto12: "La adjudicación del programa IS-45 por parte de Intelsat es un momento memorable para SWISSto12. Estamos honrados en embarcarnos en esta trayectoria con Intelsat, que son los arquitectos fundamentales de las comunicaciones satelitales. La escala especializada de gran aumento para asegurar un contrato de esta profundidad con un operador líder en materia de telecomunicaciones no tiene precedentes. Brinda un comienzo sólido para que nuestra línea de productos HummingSat abra un nuevo capítulo en el sector de las comunicaciones satelitales".

Como arquitectos fundamentales de la tecnología satelital, Intelsat opera la red de telecomunicaciones satelital más confiable del mundo. Aplicamos nuestra experiencia incomparable y nuestro alcance global para conectar personas, empresas y comunidades, sin importar cuán difícil sea el desafío. Intelsat está construyendo el futuro de las comunicaciones globales con la primera red 5G híbrida, de múltiples órbitas, definida por software del mundo, diseñada para una cobertura simple, fluida y segura para que nuestros clientes usen en el momento y el lugar que más la necesitan. Siga al líder en conectividad global e "Imagine aquí" con nosotros en Intelsat.com.

SWISSto12 es fabricante líder de cargas y sistemas satelitales avanzados, entre los que se incluye HummingSat: un satélite de telecomunicaciones geoestacionarias pequeño pero potente. Los beneficios de las cargas y de los satélites de la empresa obtenidos a partir de exclusivas tecnologías de impresión 3D patentadas y diseños de productos de radiofrecuencias (Radio Frequency, RF) asociadas entrega funcionalidad de RF competitiva, con un gran rendimiento, compacto y liviano.

Además de su cartera espacial, la empresa también está activa en las aplicaciones de telecomunicaciones, vigilancia y radar para el sector aeronáutico. SWISSto12 se ha desarrollado con éxito a nivel comercial en Europa, EE. UU. e Israel y es la empresa aeroespacial suiza de más rápido crecimiento. SWISSto12 se separó en 2011 del Instituto Federal Suizo de Tecnología (Swiss Federal Institute of Technology) ubicado en Lucerna, es una empresa privada y está respaldada por inversores suizos y europeos prominentes. Obtenga más información sobre nosotros: www.swissto12.com

