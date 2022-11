Comunicado de prensa de Business Wire: IQM

Hoy,OpenOcean, una de las principales empresas europeas de capital riesgo, IQM Quantum Computers, líder europeo en computación cuántica, y Lakestar, el principal inversor tecnológico europeo, han publicado el informe "OpenOcean-IQM-Lakestar State of Quantum 2022", en asociación con The Quantum Insider (TQI). Según el informe, el 91 % de los líderes empresariales están invirtiendo o tienen previsto invertir en computación cuántica, un campo en el que la inversión privada ha crecido un 500 % pasando de un total de 400 millones de dólaresen 2017 a 2200 millones en 2021.

Este documento técnico se basa en una nueva encuesta en línea sobre la preparación en temas de computación cuántica, junto con los datos de inversión de TQI y otras fuentes de datos, que recopilan las respuestas de los líderes empresariales de todo el mundo para entender su preparación y disposición para la comercialización de la computación cuántica.

En las conclusiones del informe se indican los medios a través de los cuales los inversores y los responsables de la toma de decisiones pueden salvar la brecha entre la velocidad y la dirección del desarrollo cuántico. También se detalla para qué están preparados y qué planes tienen los clientes, aprovechando el valor creado por los casos de uso comercial.

Principales hallazgos:

-- El 70 % de los líderes empresariales ya utilizan y desarrollan casos de uso de la computación cuántica en la vida real.

-- El 61 % de los líderes empresariales tiene previsto invertir un millón de dólares o más en computación cuántica en los próximos tres años.

-- El 63 % de los líderes empresariales cree que la computación cuántica llegará al mercado en cinco años.

-- El 76 % de los líderes empresariales coinciden en que existe una crisis de competencias en la computación cuántica, que frena la innovación y debe resolverse de forma prioritaria.

-- El 61 % de los directivos de empresas afirma que los costos de hardware de la computación cuántica no son sostenibles en la actualidad.

-- Solo el 10 % de las empresas muestran cautela ante la posibilidad de que la computación cuántica llegue a ser funcional para el uso cotidiano.

Preparación para la era cuántica

Comprender en qué punto se encuentra la industria actualmente es un paso fundamental para quienes quieren aprovechar todo lo que la computación cuántica puede ofrecer. El interés de los inversores y clientes por casos de uso en el mundo real y máquinas cuánticas genéricas con corrección de errores crece muy rápidamente.

A pesar de los desafíos que surgen en torno a la escasez de talentos en el ámbito de lo cuántico y los costos del hardware, un buen porcentaje (33 %) de las empresas ve al menos un futuro específico para la tecnología. Estas empresas entienden que la computación cuántica traerá consigo inmensos retos y cambios en los próximos años. Además, identifican los tres sectores principales para la transformación como la ciberseguridad, las finanzas y la sanidad, sin excluir el descubrimiento de fármacos y la investigación farmacéutica.

Ekaterina Almasque, socia general de OpenOcean, comentó: "Nuestra investigación confirma que entrar en la era cuántica supone un viaje de ida. Los resultados son una clara señal de que el mercado está empezando a creer en el potencial de la computación cuántica, reconociendo su emergente potencial comercial y respaldándolo con importantes inversiones. Ahora existe una oportunidad única para que los pioneros y las empresas elaboren una estrategia de impacto para operar en el nuevo reino cuántico. Resulta alentador ver que la inversión prioriza el desarrollo de software, ya que es aquí donde también vemos la mayor necesidad de avances".

"Nuestra misión, como inversor en fase inicial en tecnologías de vanguardia, es apoyar a los líderes europeos emergentes en temas de la computación cuántica. Estas tecnologías ya están llegando al mercado y se expandirán y avanzarán en las próximas décadas. El sector busca constantemente estrategias de inversión sólidas y ejemplos concretos de valor agregado; es por ello que hay que buscar soluciones prácticas. Para que las empresas se impongan en un panorama competitivo, necesitarán soluciones cuánticas completas, construidas y diseñadas para los problemas que más necesitan resolverse".

El Dr. Jan Goetz, director ejecutivo y cofundador de IQM Quantum Computers, señaló: "Me complace leer en este informe que los líderes empresariales de Europa, APAC y Norteamérica ya están utilizando la computación cuántica y tienen previsto realizar importantes inversiones en I+D en un futuro próximo. Con las tecnologías cuánticas, podemos esperar varios casos de uso como mejoras en el descubrimiento de fármacos, encriptación y protección de datos, predicción de sistemas financieros y soluciones a muchos otros problemas. Asistiremos a una transformación significativa en las industrias al unir el hardware y el software, desarrollar capacidades específicas para las aplicaciones y abordar los problemas más acuciantes".

"En IQM, hemos desarrollado una estrategia "en las instalaciones" para asociarnos con los centros de computación de alto rendimiento (HPC) y las empresas, y este informe marca la continuación de nuestro compromiso de trabajar con las empresas para crear una vía rápida hacia la ventaja cuántica".

Stephen Nundy, socio y director de tecnología de Lakestar, manifestó: "Estamos convencidos de que, para que la cuántica alcance todo su potencial a corto y a largo plazo, debemos fomentar la inversión y la experimentación en el software cuántico para permitir una adopción temprana que se sienta naturalmente acrecentada por las plataformas existentes y la tecnología ya desarrollada".

"Los clientes no necesitan, ni tampoco deberían, ser expertos en cuántica para poder desarrollar e implantar aplicaciones cuánticas híbridas que resuelvan problemas del mundo real, creen ventajas comerciales y aprovechen el mejor hardware cuántico nativo disponible. No cabe duda de que hay muchos motivos para entusiasmarse con este nuevo paradigma informático: la oportunidad de que las empresas de software y hardware cuántico trabajen juntas para construir plataformas viables de uso comercial y social ya está entre nosotros".

Lea el informe sobre el estado de la cuántica, "OpenOcean-IQM-Lakestar State of Quantum 2022", aquí: State of Quantum 2022 Report

Acerca de OpenOcean

OpenOcean es una empresa de capital riesgo en fase inicial que invierte en toda Europa y tiene oficinas en Londres y Helsinki. Gracias a su experiencia empresarial en la creación de varias empresas de software que definen su categoría, se compromete con los fundadores a crear y ampliar empresas globales que ofrezcan soluciones de datos para la nueva economía. OpenOcean suele liderar o coliderar rondas de financiación de serie A.

Acerca de IQM Quantum Computers

IQM es el líder paneuropeo en la construcción de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de supercomputación y laboratorios de investigación, además de proporcionar acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece ventajas cuánticas a través de un enfoque exclusivo de codiseño para aplicaciones específicas. IQM trabaja en la construcción de la primera computadora cuántica comercial de 54 cúbits de Finlandia con VTT, mientras que un consorcio dirigido por IQM (Q-Exa) también construye una computadora cuántica en Alemania. En este caso, la computadora se integrará en una supercomputadora HPC para crear un acelerador cuántico destinado a la investigación científica del futuro. IQM cuenta con más de 200 empleados y tiene oficinas en París, Madrid, Múnich y Espoo.

Acerca de Lakestar

En Lakestar tenemos por misión encontrar, financiar y hacer crecer empresas transformadoras, que se apoyan en la tecnología, fundadas por emprendedores excepcionales en Europa y en otras regiones. Fundada por Klaus Hommels, entre las primeras inversiones del equipo figuran Skype, Spotify, Facebook y Airbnb. Desde que recaudó su primer fondo en 2012, Lakestar gestiona un volumen total que supera los 1200 millones de euros en tres fondos en fase inicial y un fondo de crecimiento.

El equipo asesora y apoya a las empresas de la cartera de forma activa en materia de marketing, contratación, tecnología, desarrollo de productos y conocimiento de la normativa, y acompaña a los fundadores desde la fase inicial hasta la fase de crecimiento o la salida. En la actualidad, Lakestar tiene el privilegio de mantener inversiones en Revolut, Blockchain.com, Opendoor, Oscar, GetYourGuide, sennder, Eigen, Public.com, SoFi, Solarisbank, Uncapped, Yapily, Terra Quantum, accuRx, Rhino, ZEBEDEE y Hometogo, por nombrar algunas. Lakestar está presente en Berlín, Zúrich y Londres.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacto

Contacto de IQM con la prensa Raghunath Koduvayur, responsable de marketing y comunicación Correo electrónico: Raghunath@meetiqm.com Celular: +358 50 4876509 www.meetiqm.com Contacto de OpenOcean con la prensa Alex Izza, director de cuentas Correo electrónico: alex@resonancecrowd.com Celular: +44 (0) 759 189 9654 www.openocean.vc Contacto de Lakestar con la prensa Tom Climie Correo electrónico: tom.climie@kekstcnc.com Tel.: +44 7760 160 248 Marisa Wagner Correo electrónico: marisa.wagner@kekstcnc.com Tel: +49 152 543 727 77 www.lakestar.com

