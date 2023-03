Comunicado de prensa de Business Wire: IQM

IQM Quantum Computers (IQM), el líder europeo en computadoras cuánticas, anuncia que ha sido seleccionado para suministrar unidades de procesamiento cuántico para la primera computadora cuántica española que se instalará en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y se integrará en la supercomputadora MareNostrum 5, la más potente de España.

IQM forma parte del consorcio liderado por las empresas españolas Qilimanjaro Quantum Tech y GMV que fue seleccionado por Quantum España, iniciativa promovida por el Ministerio de Economía y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) en diciembre de 2022, para construir la primera computadora cuántica de uso público del sur de Europa.

El Dr. Jan Goetz, director ejecutivo y cofundador de IQM Quantum Computers, declaró: "Este es un anuncio muy importante para IQM. Contamos con el bagaje y la experiencia adecuados en el desarrollo de computadoras, procesadores cuánticos y ecosistemas cuánticos nacionales. Estamos deseando trabajar con Qilimanjaro Quantum Tech y nos satisface enormemente formar parte de un consorcio tan sólido para desempeñar un papel importante proporcionando unidades de procesamiento cuántico para este proyecto tan destacado".

Con la integración de la computadora cuántica en MareNostrum 5 aumentará significativamente el impacto de la investigación y la innovación. Podremos contar con las soluciones que complementen las capacidades de las supercomputadoras existentes, que estarán a disposición de la comunidad investigadora, las empresas y los organismos públicos. Además, se potenciará el desarrollo tecnológico e industrial en España y la creación de puestos de trabajo altamente especializados.

"Estamos encantados de contar con la experiencia de un referente como IQM para apoyarnos en el desarrollo de este innovador sistema, que estará basado puramente en tecnología española y europea. Será, sin dudas, una colaboración muy fructífera y estamos deseando asociarnos con IQM", señaló Víctor Canivell, cofundador y director ejecutivo de Qilimanjaro.

Jani Heikkinen, responsable de Desarrollo de negocio y director nacional de IQM para España, explicó: "Este es otro ejemplo de nuestro liderazgo europeo. Demuestra el compromiso de nuestra empresa con el avance del ecosistema cuántico español en colaboración con instituciones tanto públicas como privadas. A través de nuestra oficina en Madrid, también podemos proporcionar el apoyo necesario para este proyecto".

Acerca de IQM Quantum Computers

IQM es el líder paneuropeo en la construcción de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de supercomputación y laboratorios de investigación, además de proporcionar acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece ventajas cuánticas a través de un enfoque exclusivo de codiseño para aplicaciones específicas. IQM trabaja en la construcción de la primera computadora cuántica comercial de 54 cúbits de Finlandia con VTT, mientras que un consorcio dirigido por IQM (Q-Exa) también construye una computadora cuántica en Alemania. En este caso, la computadora se integrará en una supercomputadora HPC para crear un acelerador cuántico destinado a la investigación científica del futuro. IQM cuenta con más de 240 empleados y tiene oficinas en Singapur, París, Madrid, Múnich y Espoo.

Acerca de Qilimanjaro

Qilimanjaro Quantum Tech es una empresa emergente de tecnología avanzada que introduce en el mercado aplicaciones prácticas de la computación cuántica en un plazo más breve que el de las computadoras cuánticas digitales, utilizando un modelo diferente pero complementario de computación cuántica: el modelo analógico.

Qilimanjaro crea un templador cuántico coherente accesible a través de nuestra nube para ejecutar aplicaciones del mundo real como, por ejemplo, tareas de optimización en el sector logístico, financiero y energético, además de simulación cuántica de procesos químicos y físicos, muy presentes en las industrias farmacéutica y de investigación de materiales. El objetivo de Qilimanjaro es proporcionar a sus clientes una solución más rápida, precisa y sostenible a sus problemas informáticos.

Desde su primer año de actividad, la empresa ha cerrado importantes contratos con clientes y se ha convertido en un colaborador clave del proyecto AVaQus H2020 de la Comisión Europea sobre templado cuántico coherente. Qilimanjaro surge como escisión del Barcelona Supercomputer Center (BSC), la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE).

Acerca de GMV

GMVes un grupo empresarial tecnológico de capital privado fundado en 1984 que opera a nivel mundial en los siguientes sectores: Espacio, Aeronáutica, Defensa y Seguridad, Ciberseguridad, Sistemas Inteligentes de Transporte, Automoción, Sanidad, Telecomunicaciones y TI para administraciones públicas y grandes corporaciones. En 2021, sus ingresos ascendieron a casi 260 millones de euros. Con una plantilla de más de 3000 personas, la empresa cuenta actualmente con filiales en España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Malasia y Colombia. El 75 % de su facturación procede de proyectos internacionales en los cinco continentes. Su estrategia de crecimiento se basa en la innovación continua y destina el 5 % de su facturación a proyectos internos de I+D. GMV ha alcanzado el nivel 5 de CMMI, el modelo más prestigioso del mundo para mejorar la capacidad de los procesos de una organización, y cuenta con numerosas patentes internacionales.

