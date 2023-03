Comunicado de prensa de Business Wire: itel

itel, la marca de vida inteligente líder a nivel mundial que tiene el compromiso de ofrecer productos electrónicos para el consumidor asequibles y de buena calidad, reveló de manera oficial su teléfono inteligente A60 4G más económico en todo África. itel ha establecido con éxito una sólida cooperación con 9 operadores locales en 17 países africanos, que incluyen MTN, Orange, Airtel, Vodafone, AirtelTigo, Moov Africa, Telma y Movicel, para brindarle a los usuarios ofertas más económicas y una excelente experiencia del usuario en mercados emergentes.

Para fomentar el conocimiento del A60, el teléfono inteligente 4G más económico, itel ha organizado de manera activa una serie de actividades de mercadeo de canal para mantener las relaciones con los clientes y demostrar las funciones del nuevo producto A60. Este nuevo miembro de la serie A de itel, posicionado para ser el teléfono inteligente de la red de alta velocidad 4G, permite a los consumidores disfrutar de una experiencia de navegación más rápida y sin problemas con una pantalla grande 6,6" HD+ Waterdrop y una batería de alta capacidad de 5000mAh.

En febrero, más de 30 reuniones de canales se llevaron a cabo con éxito en 19 países, tales como Nigeria, Ghana, Kenia, Zambia, etc. itel anunció oficialmente su relación de cooperación amigable con operadores locales y presentó los beneficios de comprar A60 con tarjeta SIM gratuitas, gran red Gigs gratuita, y otras políticas de servicio de Internet 4G. Durante las reuniones, itel expresó su confianza en el flamante producto A60 y mencionó que ellos quieren crear un nuevo pico de ventas de A60 junto con los operadores locales.

itel, con su posición establecida como una marca de vida inteligente asequible y fiable, ha invertido mucho en actualizaciones de tecnología de hardware y software para garantizar una mejor experiencia de cliente. Además, el excelente rendimiento de clasificación de la marca y el aval de los operadores les dan a este modelo A60 de reciente lanzamiento una gran oportunidad de ganar la competencia en el mercado con una gama de precios de 50USD.

Acerca de itel

itel, establecida hace más de 10 años, es una confiable marca de vida inteligente para todos. Al adoptar "Enjoy Better Life" (disfrute la vida mejor) como filosofía de marca, la visión de itel es ofrecer productos electrónicos para el consumidor económicos y productos de estilo de vida para todos. Después de más de 10 años de desarrollo, itel ha expandido su presencia en más de 50 países emergentes a nivel global. itel tiene una cartera de productos de teléfonos inteligentes, televisores, accesorios, electrónicos, electrodomésticos, computadoras portátiles y productos de estilo de vida. En el segundo trimestre de 2022, fue clasificada núm. 1 como marca de teléfonos móviles inteligentes a nivel global con un precio inferior a los $100 y la marca de teléfono con funciones núm. 1 según la IDC Worldwide Mobile Phone Tracker. https://www.itel-life.com/.

