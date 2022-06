Comunicado de prensa de Business Wire: Ithra Dubai

Ithra Dubai, un desarrollador inmobiliario y administrador de activos líder, propiedad total de Investment Corporation of Dubai, anunció la muy esperada venta anticipada de One&Only Private Homes y The Residences de One Za'abeel en la dirección más emblemática de Dubai.

One Za'abeel, el desarrollo de uso mixto ganador de múltiples premios, está destinado a convertirse en uno de los íconos arquitectónicos más reconocibles de los EAU ubicado justo en el centro de negocios de Dubai. Una maravilla de la ingeniería con el edificio en voladizo más largo del mundo, está listo para recibir un GUINNESS WORLD RECORD?.

Suspendido perpendicularmente a través de las dos torres a una altura de alrededor de 100 metros y con un peso de 13 000 toneladas, The Link albergará varias experiencias atractivas e incluirá cautivadores lugares de entretenimiento, restaurantes con chefs famosos, una piscina infinita, una plataforma de observación con vistas ininterrumpidas de 360. de Dubái y una experiencia inmersiva sobre un suelo de cristal.

One Za'abeel Tower pone a la venta 94 casas privadas One&Only, el pináculo de la vida urbana en el primer complejo urbano vertical del mundo administrado por la marca de ultralujo One&Only. Ubicadas en algunos de los destinos más buscados del mundo, One&Only Private Homes ofrece santuarios residenciales privados de primer nivel y One Za'abeel no es una excepción. Reflejando los elementos de arquitectura, diseño y estilo de vida por los que se celebra One&Only, One&Only Private Homes ofrece un acceso incomparable a los resorts de primera clase mundial de la colección de hospitalidad de lujo, además de una serie de beneficios exclusivos.

The Residences de One Za'abeel alberga 264 apartamentos con una ubicación estratégica y lujosas instalaciones. Las residencias en venta incluyen simples y dúplex de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y un penthouse de 5 dormitorios.

Disponible para alquiler en esta obra maestra de uso mixto hay un espacio de oficina de lujo que cubre un área de 26 000 metros cuadrados y tres plantas de espacio comercial, alimentos y bebidas (food & beverage, F&B) y experiencias de ocio en el Podium, que cubre un área de 12 000 metros cuadrados.

Estratégicamente ubicado en el corazón de la ciudad, en la intersección de la famosa calle Sheikh Zayed de Dubái y su distrito comercial de negocios, One Za'abeel es la puerta de entrada al distrito financiero internacional de Dubái, cerca del Dubai World Trade Centre, Burj Khalifa y el Aeropuerto Internacional de Dubai.

"Con su fascinante arquitectura, ubicación central y combinación excepcional de ofertas, One Za'abeel es un lugar excepcional para vivir, trabajar y pasar el tiempo libre en una de las direcciones más deseables de Dubái, un fiel reflejo del espíritu ambicioso de Dubái", dijo Issam Galadari, director y director ejecutivo de Ithra Dubai.

En línea con el objetivo neto cero de los EAU para 2050, el desarrollo tiene como objetivo lograr los más altos estándares de sostenibilidad al implementar los requisitos de certificación de Oro LEED en su diseño y funcionalidad.

Acerca de Ithra Dubái

Ithra Dubai LLC, propiedad total de Investment Corporation of Dubai (ICD), desarrolla y administra una cartera de proyectos inmobiliarios pioneros en Dubai y en mercados internacionales clave. Sus proyectos están diseñados para abrazar la diversidad, dar forma a comunidades felices y traer prosperidad a muchos. Ithra Dubai tiene como objetivo ofrecer desarrollos de uso mixto a una escala ambiciosa, que incorpora conceptos minoristas, comerciales, residenciales y de ocio de clase mundial.

