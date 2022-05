Comunicado de prensa de Business Wire: JAMPRO

Mientras Jamaica persigue su plan de desarrollo Vision 2030 que transformará la economía de la isla, el gobierno del país continúa desarrollando y buscando inversiones innovadoras que puedan acelerar el crecimiento económico y social.

Estos proyectos de inversión no solo brindarán recompensas económicas, sino que también serán sostenibles, crearán nuevas vías para el desarrollo en las comunidades, los pueblos y las ciudades, y conducirán a una mejora significativa en el entorno comercial general de Jamaica.

El Ministro de Industria, Inversión y Comercio de Jamaica, el Honorable Senador Aubyn Hill, señaló que el gobierno ha gastado importantes recursos para fomentar un entorno propicio para el crecimiento económico. "Nuestro objetivo a largo plazo es lograr productos de inversión y asociaciones que sean sostenibles, que dinamizarán nuestra economía e impulsarán un cambio positivo en todos los niveles de la sociedad", subrayó el Ministro.

"Consideramos que las inversiones innovadoras tienen que ver con la sostenibilidad, la transformación y la expansión", explicó Norman Naar, vicepresidente de Ventas y Promociones de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Jamaica, JAMPRO. "Estas inversiones ayudarán a proteger nuestro medio ambiente, enfrentar el desafío del cambio climático y crear oportunidades de empleo en toda la sociedad. Harán que Jamaica sea más competitiva y fortalecerán las conexiones entre inversionistas y proveedores".

En última instancia, el objetivo es fomentar y facilitar el desarrollo de productos y servicios que mejorarán la vida de la población de la isla. Estos productos y servicios también utilizarán la tecnología para impulsar sectores como la agricultura, la manufactura, el turismo y otros.

Ya hay proyectos innovadores de inversión en marcha, y más por venir

Hay una serie de proyectos de inversión innovadores y sostenibles que ya están en marcha dentro de la economía de Jamaica.

En el sector energético, existen tres importantes proyectos de energía solar y eólica que generan 115 MW kWh en energía renovable; aproximadamente el 14 por ciento de la generación de energía. La energía renovable es una parte importante del Plan Integrado de Recursos de Jamaica, que tiene como objetivo lograr el 30 por ciento de la generación de electricidad a partir de energías renovables para 2030.

Estos proyectos incluyen la planta de generación de electricidad de energía solar Content Solar Ltd. de 20 megavatios (MW) propiedad de WRB Energy Company; el parque eólico Wigton con una planta de 20,7 MW y una instalación de extensión de 18 MW, la instalación de energía eólica más grande del Caribe de habla inglesa; y la planta de energía fotovoltaica más grande de Jamaica, la granja solar Paradise Park de 51 MWp (megavatios pico), uno de los productores de energía más baratos del país.

En la fabricación, el gobierno ha destacado el sector de "belleza limpia" de la isla como un área de enfoque, donde los inversores se asociarían con fabricantes locales de productos de belleza que utilizan ingredientes de origen ético como el aceite de ricino local. Ayudar a estas empresas locales a aumentar la producción y encontrar mercados adicionales aumentará el empleo en las comunidades de donde provienen sus trabajadores e impulsará la industria manufacturera.

Otra área de enfoque en la fabricación es la transformación de plantas como el bambú para crear materias primas y productos de valor agregado. El proyecto Bamboo Bioproducts (BBP), por ejemplo, será la primera planta de pulpa de bambú totalmente integrada del mundo, que utiliza un modelo agroecológico-industrial sostenible. El bambú cultivado localmente adquirido en tierras propiedad de la empresa y en las granjas administradas en toda la isla se utilizará para fabricar pulpa de bambú, que se exportará a los mercados globales.

En el turismo, existen oportunidades para crear proyectos de bienestar y ecoturismo que protegerán el medio ambiente de Jamaica, al mismo tiempo que se construye la sólida marca del país como destino para los visitantes.

Con respecto a la agricultura, Naar reveló: "Estamos buscando inversiones innovadoras en agronegocios que puedan mejorar la resiliencia, la rentabilidad y la producción del sector. Al aprovechar la tecnología en la agricultura, buscamos reducir el riesgo de robo, mejorar la consistencia y aumentar significativamente el rendimiento o la escala de producción. Por lo tanto, tenemos un gran deseo por aumentar el uso de la tecnología agrícola o Agtech, como también se la conoce".

Esto incluye la creación de proyectos que tienen elementos Agtech como la agricultura de ambiente controlado, la automatización de invernaderos comerciales y la agricultura de precisión. También se necesita una agricultura climáticamente inteligente y cultivos resistentes al clima.

La inversión en plantas medicinales y en la industria del cannabis brindará la oportunidad de impulsar la investigación médica y conducirá al desarrollo de productos farmacéuticos y nutracéuticos.

La iniciativa del Proyecto de Inversión Prioritaria facilitará más inversiones

Para aumentar el nivel de estas inversiones innovadoras que son sostenibles, y para crear beneficios económicos y la participación de la comunidad y las empresas locales, el gobierno ha lanzado la Iniciativa de Proyecto de Inversión Prioritaria como parte de la Política Nacional de Inversión de Jamaica.

La iniciativa prioriza proyectos que tendrán un alto rendimiento en áreas como el impacto económico, la innovación, los vínculos, la inversión en industrias competitivas internacionalmente y el impacto en el desarrollo de la economía local. Una vez que un proyecto cumple con los estándares requeridos y es aprobado por el Gabinete de Jamaica, los inversionistas recibirán beneficios no fiscales para ayudarlos a superar los desafíos que puedan enfrentar con la empresa.

Con respecto a la iniciativa, el Ministro Hill dijo: "Nos tomamos en serio el fomento de inversiones que traigan innovación a la economía de Jamaica, y eso incluye trabajar con inversionistas como socios para lograr sus objetivos. Esta iniciativa de inversión prioritaria nos ayudará a dar aún más apoyo a estos proyectos; al mismo tiempo, ayuda a garantizar que cumplamos con los objetivos de la Visión 2030 a través de proyectos que darán un gran impulso a nuestra economía y la sociedad".

