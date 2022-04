Comunicado de prensa de Business Wire: JAMPRO

La marca Jamaica se destacará en la 126.ª edición de los Penn Relays, que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril de 2022 en Filadelfia, Pensilvania. Cinco fabricantes jamaiquinos, Annilu Limited, Herboo, King's Jamaican Health and Wellness, Bresheh y Shavuot International, interactuarán con compradores, distribuidores y minoristas para promocionar sus productos con el objetivo de aumentar las ventas de exportación de Jamaica.

La misión comercial se lleva a cabo como parte del programa de desarrollo de exportaciones Export Max III, que es dirigido por JAMPRO, la Corporación de Desarrollo Comercial de Jamaica (JBDC) y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Jamaica (JMEA). El evento destacará el diverso sector manufacturero de la isla y los productos disponibles para la exportación.

El Primer Ministro de Jamaica, el Muy Honorable Andrew Holness, y el Ministro de Industria, Inversión y Comercio, el Honorable Senador Aubyn Hill, asistirán a los Penn Relays. El evento contará con un pabellón diseñado para albergar a las empresas jamaiquinas que facilitará la interacción con los más de 100 000 patrocinadores que se espera que asistan al evento. También se llevarán a cabo reuniones B2B (Business-to-Business [Negocio a Negocio]) para apoyar a las empresas durante la misión comercial, ya que buscan construir relaciones comerciales significativas en los Estados Unidos.

"Los Penn Relays son una gran vía para la promoción de la Marca Jamaica debido a su alto perfil como evento destacado y su conexión histórica con Jamaica, nuestros atletas y la diáspora", explicó el Ministro Hill. "Por lo tanto, el evento brinda una oportunidad para que Jamaica no solo muestre increíbles actuaciones atléticas, sino también para conectarse con la diáspora jamaiquina que se espera que asista al evento, y presentará productos a compradores y minoristas en esa área que estén interesados en asegurar alimentos étnicos y otros bienes para sus mercados".

El gobierno también está alentando a los jamaiquinos en el extranjero a invertir en procesamiento agrícola, capacitación técnica y logística, particularmente en las Zonas Económicas Especiales de Jamaica.

La misión comercial en los Penn Relays es fundamental para el desarrollo de las exportaciones de Jamaica

La misión será un paso crítico en los esfuerzos continuos de Jamaica para identificar nuevas oportunidades de exportación para los fabricantes, establecer a Jamaica como un proveedor de productos de alta calidad y aumentar la exposición internacional de los exportadores del país. Se trata de una de las principales ejecuciones comerciales de la isla desde la pandemia de la COVID-19 y se espera que impulse a los participantes de Export Max.

Diane Edwards, presidenta de JAMPRO, dijo: "Se espera que este evento en particular genere oportunidades significativas para nuestros exportadores y debería ayudarlos a asegurar acuerdos contractuales con distribuidores estadounidenses específicos. Si bien esta no será la primera vez que Jamaica tenga actividades importantes en los Penn Relays, creo que esta edición tiene ventajas, ya que será la primera etapa de la competencia desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. También hay un ambiente alegre en torno al evento, ya que coincide con el 60.º aniversario de Jamaica como nación independiente".

Edwards insistió en que el evento reforzará la imagen de Jamaica como fuente de exportaciones de alta calidad y servirá para muchos propósitos tanto para los fabricantes como para los compradores. Ella dijo: "Las empresas que estarán en los Penn Relays representan la alta calidad y diversidad de los productos jamaiquinos, y esta iniciativa les dará la oportunidad de estar en el escenario mundial y llegar a nuevas audiencias. Para los compradores, les presentará a los exportadores de Jamaica y les mostrará la amplia gama de productos que tenemos para ofrecer. Creemos que esta misión será fructífera para todos los participantes y partes interesadas, y esperamos ver el impacto positivo que tendrá en la economía de Jamaica".

La misión de Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) es impulsar el desarrollo económico a través del crecimiento de la inversión y la exportación. JAMPRO es una Agencia del Ministerio de Industria, Inversión y Comercio.

