Comunicado de prensa de Business Wire: Japan Sake and Shochu Makers Association

La Asociación de Productores de Sake y Shochu (Japan Sake and Shochu Makers Association, JSS), una organización sin fines de lucro creada por los productores de las dos bebidas alcohólicas principales del Japón, sake y shochu, es anfitriona de la segunda Cumbre Anual del Futuro del Sake. El evento se llevará a cabo en el transcurso de dos días (el 8 y el 15 de enero). Cada día constará de cuatro sesiones en línea entre las 8:00 y las 13 h (JST, horario estándar del Japón). La JSS ha invitado a los profesionales líderes del sake y shochu de todo el mundo para compartir sus perspectivas en los últimos desarrollos del mercado y para comentar sobre la manera en que están cambiando las industrias. El evento será transmitido en YouTube de manera gratuita para todas las personas interesadas en estas bebidas icónicas japonesas.

Las sesiones de la Cumbre del Futuro del Sake 2022 abarcan importantes temas del sector, tales como resiliencia, tradición en comparación con la innovación, y la sostenibilidad. Dado que el mercado de ambas bebidas sigue cambiando y evolucionando, las sesiones de la Cumbre del Futuro del Sake están diseñadas para darle a los profesionales y entusiastas por igual una visión del estado actual del sake y del shochu y sus posibles futuros.

Las ocho sesiones de la Cumbre del Futuro del Sake 2022 están compuestas de la siguiente manera:

Día 1 La transformación global del sake Incorporar al sake en la vida americana Noticias de la tierra del shochu Tradiciones y sostenibilidad en el mundo del sake y del honkaku shochu

Día 2 El estado actual del sector del sake Shochu como bebida global El sake de vanguardia combinado con la comida Tradición e innovación desafiante en el mercado del sake

Los datos del evento y la última sesión informativa se pueden encontrar en: https://sakefuturesummit.com/. *(Tener en cuenta que las sesiones y los oradores están sujetos a cambio).

Para obtener más información: - Envíe consultas de los medios y solicitudes de información adicional a: sakefuturesummit2022[at]export-japan[dot]co[dot]jp.

Acerca de la JSS

La Asociación de Productores de Sake y Shochu (Japan Sake and Shochu Makers Association, JSS), una organización sin fines de lucro que comprende a los productores del sake y del shochu de todo el Japón. Nuestros miembros incluyen a los productores del sake, honkaku shochu, awamori y hon mirin. Desde marzo de 2020, la JSS está asociada a 1696 miembros, que incluyen 1410 fabricantes de sake, 273 destiladores de shochu y 13 fabricantes de mirin bajo 47 asociaciones regionales.

Los enlaces SNS de la Asociación de Productores de Sake y Shochu son los siguientes: FB: https://www.facebook.com/japansakeshochu IG: https://www.instagram.com/japansakeshochu_en/ YouTube: https://www.youtube.com/user/JapanSakeOfficial Twitter: https://twitter.com/jss_sake_en

Contacto

Export Japan Inc. Nombre de la persona para consultas: Frank Walter Correo electrónico: sakefuturesummit2022@export-japan.co.jp Tel.: +81-3-6214-5881

