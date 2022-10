Comunicado de prensa de Business Wire: JJP Biologics

JJP Biologics, empresa especializada en el desarrollo de agentes biológicos exclusivos para estrategias de medicina personalizada, anuncia que la Comisión Europea ha aprobado la solicitud de la empresa para designar su producto candidato, JJP-1212, como medicamento huérfano para el tratamiento de la dermatosis ampollar por IgA lineal (LABD, por sus siglas en inglés). Siguiendo la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, la Comisión Europea ha confirmado que la intención de tratar esta afección con JJP-1212 justificaba la categoría de medicamento huérfano basándose en los datos preclínicos in vitro e in vivo que muestran una reducción de la migración de granulocitos hacia la membrana basal de la piel y la reducción de los biomarcadores inflamatorios, lo que aborda los elementos clave de la patogénesis de este tipo de ampollas cutáneas de la LABD.

La LABD es una enfermedad debilitante de forma crónica y puede provocar ceguera y aparición de ampollas. Además, actualmente no se dispone de tratamientos aprobados para la LABD en la Unión Europea. La Comisión Europea ha confirmado que, a fecha de la presentación de la solicitud, la LABD podría afectar a aproximadamente 0,3 de cada 10 000 personas en la Unión Europea.1

"La designación de JJP-1212 como medicamento huérfano por parte de la EMA valida las decisiones científicas y comerciales de JJP Biologics. Se ha confirmado que JJP-1212 actúa sobre el mecanismo central de la LABD al antagonizar la interacción entre la inmunoglobulina A y CD89", según Louis Boon, director científico de JJP Biologics. "Estamos muy ilusionados con la posibilidad de ofrecer una terapia novedosa para los pacientes que padecen esta enfermedad cutánea extremadamente rara, que actualmente tiene muchas necesidades no cubiertas".

La clasificación de este fármaco en el grupo de medicamentos huérfanos aporta asesoramiento científico y asistencia protocolaria de la agencia. "Esta decisión de la Comisión Europea también tiene un efecto agilizador importante en el calendario de desarrollo clínico. Sentimos la responsabilidad de traducir esta decisión en una pronta disponibilidad de la terapia para los pacientes", afirma Pawel Szczepanski, director de operaciones de JJP Biologics.

JJP Biologics sp. z o.o. es una empresa de biotecnología especializada en el desarrollo de agentes biológicos registrados acompañados de sistemas de diagnóstico complementarios que permitan la personalización de la terapia. JJP Biologics es una empresa biotecnológica de financiación privada que busca desarrollar sus propios productos candidatos, así como proyectos ejecutados en colaboración con socios científicos. Los programas de la empresa se centran en las vías inmunitarias generales que pueden aplicarse a las enfermedades autoinmunes y al cáncer. En la actualidad, JJP Biologics cuenta con una serie de programas que incluyen el más avanzado, JJP-1212, y un programa anti-CD270 destinado a la inmunooncología. https://jjpbiologics.com/

