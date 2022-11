Comunicado de prensa de Business Wire: Kapsch TrafficCom

Kapsch, empresa austriaca con fuerte presencia en Latinoamérica en las áreas de peajes y gestión del tráfico, celebró su 130º aniversario a finales de octubre. La empresa de tecnología, ahora en su cuarta generación de gestión familiar, puede mirar hacia atrás en una historia larga y llena de acontecimientos.

Innovadora desde el principio

La historia de Kapsch comenzó el 31 de octubre de 1892 en la calle Schottenfeldgasse, en el séptimo distrito de Viena, donde el tatarabuelo del actual CEO Georg Kapsch, Johann Kapsch, abrió un taller de mecánica de precisión con 18 empleados.

Desde el principio, la empresa se centra en la innovación y el desarrollo, con éxito. La decisión de construir teléfonos y telégrafos resulta ser acertada, ya que llegan pedidos de todas partes de la monarquía austrohúngara e incluso de otros países.

"La empresa tuvo la previsión de reconocer en su momento que la telefonía era una tecnología emergente, por un lado, y de posicionarse con éxito en este mercado de rápido crecimiento, por otro", explica Georg Kapsch, CEO de Kapsch TrafficCom. Por ejemplo, la empresa desarrolló su primer teléfono "móvil", que utilizaba un cable largo y un anillo de transporte para poder mover el aparato por la habitación durante la llamada.

"Por otro lado, un poco más tarde, en los años 20, se utilizó la tecnología de radio como segundo pilar. Así que ya entonces se podía ver que la empresa se caracterizaba por la innovación y el progreso", dice Georg Kapsch.

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Nuestras soluciones innovadoras en los ámbitos de aplicación del peaje, gestión del tráfico, gestión de la demanda y los servicios de movilidad contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

